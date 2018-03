An Giang: Khởi tố đối tượng lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Ngày 26/3, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với đối tượng Nguyễn Huy Bình (33 tuổi, ngụ ấp Long Thành) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.