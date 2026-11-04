An Giang: Khởi tố đối tượng khai thác khoáng sản trái phép tại đặc khu Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang công bố các quyết định khởi tố đối với bị can Nguyễn Văn Thành. Ảnh Công an tỉnh An Giang.

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, ngày 3/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thành (tên thường gọi là Tý, sinh năm 1980, trú tại khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Cơ quan điều tra đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh đối với bị can Nguyễn Văn Thành.

Hiện trường vụ khai thác khoáng sản trái phép tại đặc khu Phú Quốc. Ảnh Công an tỉnh An Giang.

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 4/2026, Thành mua phần kết cấu còn lại của một căn nhà thuộc diện thu hồi đất trong Dự án Khu tái định cư An Thới với giá 20 triệu đồng. Lợi dụng việc tháo dỡ căn nhà, Thành đã khai thác đất trái phép để bán cho người khác san lấp mặt bằng.

Đến chiều 9/5/2026, trong lúc Thành đang khai thác, vận chuyển đất thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang. Kết quả giám định xác định đất tại khu vực khai thác là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Đáng chú ý, trước đó, ngày 1/1/2026, Nguyễn Văn Thành cũng bị bắt quả tang khai thác cát trái phép tại khu phố Đường Bào Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc và đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.