An Giang: Khởi tố đối tượng dùng dao chém bạn nhậu lìa ngón tay

Cơ quan cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt đối với Ngô Quang Việt.

Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Quang Việt (sinh năm 1979, ngụ ấp Phước Thới, xã Gò Quao, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra, ngày 28/5/2026, trong lúc nhậu chung, Việt và ông Trần Văn Hồng (sinh năm 1963, ngụ ấp Vĩnh Thanh, xã Long Thạnh, tỉnh An Giang) xảy ra mâu thuẫn.

Việt dùng dao chém ông Hồng nhiều nhát, khiến nạn nhân bị thương ở nhiều vị trí, trong đó bị lìa ngón trỏ bàn tay phải. Kết quả giám định xác định tỷ lệ thương tích của ông Hồng là 34%.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định hung khí Việt sử dụng là hung khí nguy hiểm, có tính sát thương cao. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.