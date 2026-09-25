An Giang: Khởi tố đối tượng chiếm đoạt 17 tỷ đồng từ 'chạy' làm giấy tờ đất

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Vũ Đình Quang (54 tuổi, trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Vũ Đình Quang (Ảnh: Báo An Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù biết rõ phần đất do ông L.T.T bán cho ông N.V.T. có nguồn gốc là đất rừng ở đặc khu Phú Quốc do nhà nước quản lý, nhưng Vũ Đình Quang vẫn thỏa thuận nhận làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất trên.

Thông qua việc nhận chạy làm giấy tờ đất, Quang đã nhận và chiếm đoạt tổng số tiền 17 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.