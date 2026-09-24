An Giang: Khởi tố đối tượng chiếm đoạt 17 tỷ đồng từ 'chạy' làm giấy tờ đất

Bị can Vũ Đình Quang. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù biết rõ phần diện tích đất do ông L.T.T. bán cho ông N.V.T. có nguồn gốc là đất rừng do Nhà nước quản lý, nhưng Vũ Đình Quang vẫn thỏa thuận nhận làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất trên.

Thông qua việc nhận “chạy” làm giấy tờ đất, Quang đã nhận và chiếm đoạt tổng số tiền 17 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.