An Giang: Khởi tố cá nhân mua bán trái phép 122 hóa đơn

Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Cẩm Nhung (57 tuổi, trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Ngô Cẩm Nhung (57 tuổi, ở tổ 4, khóm Tây Khánh 2, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) - Ảnh: CACC.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2022–2024, bị cáo Nhung được xác định đã mua bán trái phép 122 hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty, doanh nghiệp và cá nhân, với tổng giá trị hơn 8,6 tỷ đồng.

Thông qua hoạt động này, bị cáo Nhung được xác định thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Hiện, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.