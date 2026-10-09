An Giang: Khởi tố 96 đối tượng trong đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nắm được thông tin về nhóm trên 20 đối tượng thuê căn nhà tại đặc khu Phú Quốc hoạt động theo mô hình công ty, có dấu hiệu tổ chức nhận chuyển tiền đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài. Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án trinh sát nhằm đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng. Trong tháng 7/2026, Ban chuyên án bắt giữ 20 đối tượng có liên quan trong chuyên án, do Nguyễn Ngọc Minh Thiện (Jackie, SN 1997, thường trú tại phường Tân Thới Hiệp, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Ban chuyên án triển khai phương án điều tra, truy bắt các đối tượng.

Qua đấu tranh, bước đầu xác định nhóm đối tượng hoạt động đánh bạc và rửa tiền theo 2 “dự án” gồm: “Chạy lượng” - tuyển người đứng tên tài khoản ngân hàng làm trung gian thanh toán cho cổng game đánh bạc trực tuyến, tổng dòng tiền giao dịch khoảng 231 tỷ đồng; “Bào khuyến mãi” - khai thác lỗ hổng chính sách khuyến mãi, hoàn cược của trang cá cược “daga.love” bằng máy giả lập kết hợp phần mềm tự động (Tool), tổng số tiền tham gia đánh bạc khoảng 105,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.

Các tài khoản của nhóm “Chạy lượng” còn được xác định phục vụ hoạt động đánh bạc cho các cá nhân cá độ bóng đá, tài xỉu trên nhiều trang, app cá cược khác, thể hiện dấu hiệu rửa tiền lồng ghép trong hoạt động tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng được di lý từ Phú Quốc vào đất liền phục vụ công tác điều tra.

Tính đến ngày 9/10/2026, Công an tỉnh An Giang đã bắt, khởi tố 96 bị can liên quan đến các tội đánh bạc, rửa tiền; xác minh, làm rõ lai lịch hàng trăm đối tượng liên quan, với tổng số tiền giao dịch xác định trên 750 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền có tính chất xuyên quốc gia, còn nhiều nhóm đối tượng, đối tượng cầm đầu đang hoạt động ngoài tỉnh và ở nước ngoài.

Các đối tượng là con bạc trực tiếp nạp tiền vào tài khoản của các đối tượng rửa tiền, hiện tại đã xác định trên 27.000 tài khoản giao dịch (trên 5 triệu đồng/giao dịch), tổng số tiền trên 750 tỷ đồng, rõ lai lịch trên 3.000 đối tượng nghi vấn. Trong số này, Công an tỉnh An Giang đã xác minh, triệu tập làm việc 254 đối tượng, ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 70 bị can về hành vi “Đánh bạc” với tổng số tiền đối tượng tự giao nộp trên 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Công an tỉnh An Giang còn phát hiện trên 300.000 tài khoản giao dịch (dưới 5 triệu đồng/giao dịch) với tổng số tiền giao dịch trên 165 tỷ đồng.

Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Phó trưởng Ban Chuyên án cho biết, bước đầu xác định hàng trăm tài khoản ngân hàng liên quan nhóm rửa tiền, đánh bạc với tổng số tiền giao dịch liên quan nhóm đối tượng đến nay xác định hàng nghìn tỷ đồng. Đây là một trong những chuyên án đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, số đối tượng, địa bàn liên quan tiếp tục có khả năng phát sinh, mở rộng trong quá trình điều tra. Các đối tượng tham gia đa dạng, có cả cán bộ, nhân viên công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp…

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Ngọc Minh Thiện (biệt danh Jackie, SN 1997, thường trú tại phường Tân Thới Hiệp, TP Hồ Chí Minh) bị bắt giữ.

Theo các trinh sát, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An Giang, các đối tượng cầm đầu chỉ đạo, điều hành từ nước ngoài, tổ chức bộ máy hoạt động khép kín, phân cấp, phân công vai trò cụ thể (cầm đầu - quản lý, điều hành - quản ca - thuê, mượn tài khoản đứng tên người khác - lôi kéo con bạc), sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin để liên lạc, chỉ đạo nhằm gây khó khăn cho công tác xác minh, truy vết; sử dụng công cụ (Tool) lập trình sẵn để tổ chức đánh bạc trực tuyến hình thức Bacarat 3D nhằm trục lợi tiền khuyến mãi, hoàn cược của nhà cái; đồng thời huy động, thuê mượn số lượng lớn tài khoản ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp đứng tên người khác để nhận, luân chuyển tiền đánh bạc qua nhiều lớp giao dịch, nhiều tài khoản trung gian nhằm hợp thức hóa, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do phạm tội mà có, gây khó khăn cho công tác xác minh, phong tỏa, thu hồi tài sản.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chuyên án cho biết, vụ án có tính chất phức tạp, liên quan nhiều địa phương trong nước và có yếu tố nước ngoài. Công an tỉnh An Giang đang phối hợp cùng các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến cơ quan Công an đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.