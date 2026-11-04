An Giang khởi tố 6 đối tượng liên quan mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Vũ Hải (sinh năm 1994), Phạm Thị Kim Chi (sinh năm 2002), cùng trú xã Châu Phú; Lê Thị Thúy Kiều (sinh năm 2008), Lê Hoàng Nam (sinh năm 2010), cùng trú phường Long Xuyên; Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1999, trú xã Long Điền) và Trần Văn Minh (sinh năm 2008, trú xã Vĩnh Phong).

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 25/10/2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện xe bán tải Ford Ranger màu cam, biển kiểm soát 66C-151.14, chở một nam và một nữ đến khách sạn tại khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thới có biểu hiện nghi vấn.

Bị can Phạm Thị Kim Chi và Nguyễn Vũ Hải cùng tang vật liên quan vụ án.

Phối hợp Công an phường Mỹ Thới và Công an phường Long Xuyên kiểm tra phòng nghỉ, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 2 túi ni lông chứa chất nghi là ma túy, có in chữ “PORSCHE”. Hai người thuê phòng được xác định là Nguyễn Vũ Hải và Phạm Thị Kim Chi; cả hai thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an phát hiện ma túy được cất giấu tại nhà của Lê Thị Thúy Kiều ở khóm Mỹ Phú, phường Long Xuyên. Khám xét khẩn cấp nơi ở, lực lượng chức năng phát hiện Kiều cùng Lê Hoàng Nam, Trần Văn Minh và Lê Thị Tuyết Nga (sinh năm 2009, trú tại khóm Hưng Thạnh, phường Long Xuyên) có dấu hiệu tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm khoảng 740 gram chất nghi là ma túy tổng hợp, chia trong 115 túi ni lông màu vàng in hình cây thảo mộc; một vật kim loại hình khẩu súng, đạn và một quả lựu đạn không có kíp, nghi là vũ khí quân dụng, cùng nhiều tang vật, dụng cụ liên quan.

Bị can Nguyễn Duy Khánh cùng tang vật.

Tiếp tục truy xét, lực lượng công an phát hiện Hải gửi một gói hàng chứa chất nghi là ma túy từ phường Long Xuyên ra đặc khu Phú Quốc. Kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Duy Khánh đang tàng trữ gói hàng này. Khánh khai mua số hàng với giá 2 triệu đồng để sử dụng.

Kiểm tra phòng trọ do Khánh thuê tại khu phố Suối Đá, đặc khu Phú Quốc, công an phát hiện Khánh cùng Phan Thị Thu Diễm (sinh năm 2003, trú khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức); Lâm Đạo Quý (sinh năm 1999, trú khu phố 2) và Nguyễn Hồng Đức (sinh năm 2004, trú khu phố 6), đặc khu Phú Quốc, có dấu hiệu tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan điều tra đã đưa Phan Thị Thu Diễm, Nguyễn Hồng Đức và Lê Thị Tuyết Nga đi cai nghiện bắt buộc; xử phạt vi phạm hành chính đối với Lâm Đạo Quý.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các vụ việc theo quy định pháp luật.

HOÀNG ĐÔ