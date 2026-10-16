An Giang: Khởi tố 4 bị can trong vụ săn bắt voọc bạc ở Phú Quốc

Cơ quan Công an đọc quyết định khởi tố đối với các bị can liên quan vụ săn bắt voọc bạc tại Vườn quốc gia Phú Quốc. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, ngày 15/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Đỗ Khắc Trường (sinh năm 1996), Đỗ Khắc Cường (sinh năm 1994), Nguyễn Tấn Bền (sinh năm 1987) và Ngô Hoàng Hậu (sinh năm 2001), cùng trú tại đặc khu Phú Quốc, về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, ngày 14/5/2026, Ngô Hoàng Phi, cha ruột của Hậu, liên hệ Trường, Cường và Bền, yêu cầu săn bắt 10 cá thể voọc bạc để nấu cao bán cho khách. Nhóm này mang súng nén khí cỡ nòng 6,5 mm do Trường mua qua mạng xã hội đến khu vực Tiểu khu 58, rừng đặc dụng Vườn quốc gia Phú Quốc để săn bắt.

Ngày 27/5/2026, nhóm Trường giao cho Phi 8 cá thể voọc bạc. Do chưa đủ số lượng, Phi tiếp tục yêu cầu Hậu đi săn bắt thêm. Hậu mang súng nén khí mua qua mạng xã hội đến khu vực Tiểu khu 66, rừng đặc dụng tại khu phố Suối Cát Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, săn thêm một cá thể voọc bạc rồi mang về nhà.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang Phi và Hậu đang lột da, xẻ thịt cá thể voọc bạc vừa săn bắt. Kiểm tra tại nhà Phi, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 9 cá thể voọc bạc, một khẩu súng tự chế, 132 viên đạn chì cùng nhiều đồ vật liên quan.

Sau khi biết Phi và Hậu bị bắt giữ, Trường, Cường và Bền đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú, tự nguyện giao nộp súng, công cụ phạm tội và toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh xác định hai khẩu súng và đạn thu giữ là vũ khí quân dụng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.