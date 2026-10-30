An Giang: Khởi tố 2 bị can trong vụ đổ thải 1.900 tấn chất thải tại Phú Quốc

Cơ quan Công an công bố quyết định khởi tố đối với 2 bị can liên quan vụ đổ thải 1.900 tấn chất thải công nghiệp tại đặc khu Phú Quốc. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, ngày 28/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Huỳnh Quốc Khánh (sinh năm 1992, ngụ khu phố 8, An Thới, đặc khu Phú Quốc) và Phan Minh Thìn (sinh năm 1988, ngụ khu phố 4, An Thới, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Trước đó, ngày 14/9/2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về bảo vệ môi trường tại đặc khu Phú Quốc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh sau đó đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Huỳnh Quốc Khánh là Giám đốc nhà máy, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm tại Công ty CPCKBTNT2 – Chi nhánh Suối Lớn, thuộc tổ 01, khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc.

Trong quá trình sản xuất, phế phẩm bê tông được Khánh cho tập kết thành đống trên một thửa đất trống trong khuôn viên công ty. Khu vực này không có nền chống thấm, mái che và gờ chắn xung quanh; chất thải cũng không được thu gom, xử lý theo quy định.

Sau đó, Khánh bán số chất thải rắn công nghiệp nói trên cho Phan Minh Thìn với giá 20.000 đồng/m³ để vận chuyển đi đổ, san lấp mặt bằng.

Trong hai ngày 14 và 15/8/2026, Thìn thuê ông Lê Đình Giáp (sinh năm 1984, ngụ khu phố Bến Tràm, Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc) vận chuyển tổng cộng 1.900 tấn chất thải công nghiệp đến hai thửa đất thuộc tổ 13A, khu phố 12, Dương Đông và tổ 11, khu phố Bến Tràm, Cửa Dương để đổ thải, san lấp mặt bằng.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò và hành vi của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật./.

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cần tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, thực hiện đúng quy trình thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải; không tự ý đổ thải hoặc sử dụng chất thải để san lấp mặt bằng.