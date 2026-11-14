An Giang khơi thông dòng vốn đầu tư công, mở đường cho khát vọng tăng trưởng bền vững

Đây không chỉ là nhiệm vụ tài chính mà còn là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện hạ tầng và mở rộng không gian phát triển bền vững.

Đưa vốn đầu tư công trở thành động lực tăng trưởng

Trong bối cảnh An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, đầu tư công đang giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc dẫn dắt, kích hoạt các nguồn lực xã hội và tạo sức lan tỏa đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Mỗi công trình được triển khai đúng tiến độ, mỗi đồng vốn được đưa vào thực tiễn không chỉ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng mà còn tạo thêm việc làm, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Đối với các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, giá trị giải ngân đạt hơn 9.677 tỷ đồng, tương đương 71,81% kế hoạch vốn được giao.

Theo báo cáo tại Hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (phiên thứ 5), do UBND tỉnh An Giang tổ chức chiều 12/11, lũy kế đến ngày 6/11, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 17.197 tỷ đồng, đạt 61,61% kế hoạch vốn UBND tỉnh giao. Đáng chú ý, có 101/125 chủ đầu tư đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Đối với các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, giá trị giải ngân đạt hơn 9.677 tỷ đồng, tương đương 71,81% kế hoạch vốn được giao.

Những con số này phản ánh nỗ lực đáng ghi nhận của tỉnh trong điều hành, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công, nhất là những công trình có quy mô lớn, tính chất phức tạp và yêu cầu tiến độ cao. Tuy nhiên, nhìn từ tỷ lệ giải ngân chung, khối lượng vốn còn phải thực hiện trong thời gian còn lại của năm vẫn rất lớn. Điều đó đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ quyết tâm chính trị sang hành động cụ thể, từ chỉ đạo chung sang kiểm soát tiến độ từng dự án, từng chủ đầu tư và từng khâu thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, tỉnh được Trung ương quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn lớn, quy mô giải ngân đứng thứ 7 toàn quốc. Tuy nhiên, dù giá trị giải ngân đạt con số cao, tỷ lệ giải ngân chung vẫn còn thấp, đòi hỏi các chủ đầu tư, đặc biệt là những đơn vị được giao nguồn vốn lớn, phải quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn trong tổ chức thực hiện.

Đây là yêu cầu có ý nghĩa quan trọng, bởi quy mô vốn lớn chỉ thực sự trở thành lợi thế khi được chuyển hóa thành những công trình, sản phẩm và giá trị phát triển cụ thể. Nếu vốn bố trí nhưng chậm triển khai, công trình kéo dài, nguồn lực sẽ bị tồn đọng, chi phí đầu tư gia tăng và cơ hội phát triển cũng bị ảnh hưởng.

Với An Giang, áp lực này càng rõ nét khi nhiều dự án hạ tầng giao thông, đô thị, nông nghiệp và các công trình phục vụ APEC 2027 đang được triển khai đồng thời. Đặc biệt, tại Phú Quốc, các dự án hạ tầng chiến lược phục vụ sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn tạo nền tảng để đảo ngọc nâng cao năng lực kết nối, phát triển du lịch chất lượng cao và khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế.

Do đó, đẩy nhanh giải ngân không thể chỉ được nhìn nhận dưới góc độ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch vốn, mà phải gắn với chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư, khả năng kết nối hạ tầng và lợi ích lâu dài đối với người dân, doanh nghiệp.

Công nhân tăng tốc thi công trên đại công trường APEC để kịp tiến độ.

Siết kỷ cương, tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Thực tế cho thấy, tiến độ giải ngân đầu tư công không chỉ phụ thuộc vào nguồn vốn được bố trí mà còn chịu tác động trực tiếp từ công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, năng lực nhà thầu, nguồn cung vật liệu xây dựng và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Chỉ cần một khâu chậm trễ cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ của cả dự án.

Nhận diện rõ yêu cầu này, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, tăng cường thi công tại công trường; đồng thời chủ động phối hợp với địa phương giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh cùng lãnh đạo, chuyên viên các sở, ban, ngành khi tiếp nhận văn bản liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công phải ưu tiên xử lý ngay trong thời gian nhanh nhất, tuyệt đối không để hồ sơ tồn đọng. Đây là chỉ đạo thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức điều hành, lấy tiến độ xử lý công việc và kết quả thực hiện làm thước đo trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Cùng với tháo gỡ thủ tục, tỉnh yêu cầu Sở Tài chính tham mưu điều chuyển vốn từ những dự án chậm giải ngân do nguyên nhân khách quan sang các dự án có khả năng triển khai và hấp thụ vốn tốt hơn. Đối với những trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm phải được gắn trực tiếp với chủ đầu tư và công tác đánh giá cán bộ. Các chủ đầu tư cũng phải có văn bản cam kết tiến độ giải ngân, qua đó xác lập rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả cần đạt được.

Cách điều hành này cho thấy An Giang đang chuyển từ tư duy phân bổ vốn đơn thuần sang quản trị hiệu quả nguồn lực đầu tư công. Không để vốn nằm chờ dự án, không để thủ tục hành chính trở thành rào cản và không để tình trạng chậm trễ kéo dài mà thiếu địa chỉ chịu trách nhiệm là những yêu cầu cần được cụ thể hóa trong từng nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, việc ưu tiên bố trí vốn năm 2027 cho các dự án bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý, mặt bằng và có khả năng giải ngân tốt cũng là bước đi cần thiết nhằm nâng cao chất lượng lập kế hoạch đầu tư công. Nguồn lực ngân sách phải được tập trung vào những công trình thực sự cần thiết, có tính kết nối, khả năng lan tỏa và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Với hơn 17.197 tỷ đồng vốn đầu tư công đã giải ngân, An Giang đang quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng và nền tảng phát triển bền vững.

Ở góc độ phát triển bền vững, hiệu quả đầu tư công không nên chỉ được đo bằng số tiền đã giải ngân hay số công trình hoàn thành, mà còn phải được đánh giá qua giá trị sử dụng lâu dài, khả năng kết nối vùng, hiệu quả khai thác tài nguyên và tác động đến chất lượng môi trường, đời sống dân cư. Những dự án giao thông, hạ tầng đô thị, thủy lợi và công trình phục vụ phát triển kinh tế cần được triển khai đồng bộ với yêu cầu sử dụng đất tiết kiệm, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bởi đầu tư công chỉ thực sự phát huy vai trò dẫn dắt khi tạo ra hạ tầng có chất lượng, mở rộng dư địa phát triển và thu hút thêm nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách.

Với thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, nhiệm vụ đặt ra cho An Giang không chỉ là tăng tốc về tiến độ mà còn phải bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong quản lý vốn, chất lượng thi công và hiệu quả từng dự án. Sự quyết liệt của người đứng đầu phải được chuyển hóa thành hành động đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu.

Hơn 17.197 tỷ đồng đã được giải ngân là kết quả của quá trình nỗ lực, nhưng cũng là lời nhắc nhở về khối lượng công việc còn rất lớn phía trước. Khi những điểm nghẽn được tháo gỡ, trách nhiệm được xác định rõ và nguồn lực được phân bổ đúng trọng tâm, đầu tư công sẽ tiếp tục trở thành một trong những động lực quan trọng giúp An Giang hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển hạ tầng đồng bộ và tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh, bền vững trong giai đoạn mới.