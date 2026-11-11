An Giang khơi thông điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng trong chặng nước rút năm 2026

Bức tranh kinh tế - xã hội An Giang trong 10 tháng năm 2026 ghi nhận nhiều gam màu tích cực, thể hiện sự chuyển động đồng bộ từ sản xuất, thương mại, dịch vụ đến thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội. Trong bối cảnh tỉnh đang triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ phát triển, đặc biệt là chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, những kết quả đạt được không chỉ phản ánh sức bật của nền kinh tế mà còn cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển.

Theo Báo cáo số 1050/BC-UBND ngày 6/11/2026 của UBND tỉnh An Giang, tổng thu ngân sách địa phương 10 tháng đạt 28.094 tỷ đồng, bằng 86,8% dự toán và tăng 27,9% so với cùng kỳ. Thu nội địa đạt 27.432 tỷ đồng, tăng 27,9%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 663 tỷ đồng, bằng 120,5% dự toán, tăng 30,3%.

Du lịch tiếp tục khẳng định vị thế là ngành kinh tế có sức lan tỏa lớn.

Đáng chú ý, hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục là một trong những động lực quan trọng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng tăng 13,77% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,88%; công nghiệp khai khoáng tăng 13,22%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 6,33%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,2%.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, diện tích lúa xuống giống trong 10 tháng đạt hơn 1,292 triệu ha, sản lượng ước đạt trên 7,44 triệu tấn; tỷ lệ lúa chất lượng cao đạt 72,5%. Đặc biệt, hoạt động liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa, gạo được triển khai trên diện tích 103.992 ha, với sự tham gia của 36 doanh nghiệp và 26 hợp tác xã. Đây là nền tảng quan trọng để chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và thích ứng với yêu cầu phát triển xanh.

Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 1.435.518 tấn, tăng 9,12% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt hơn 1,098 triệu tấn, tăng 11,18%. Những con số này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của khu vực nông nghiệp, thủy sản trong bảo đảm nguồn cung, duy trì tăng trưởng và phát triển kinh tế địa phương.

Hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng tăng 24,15%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,145 tỷ USD, tăng 12,74% so với cùng kỳ; các mặt hàng chủ lực như thủy sản, giày da, dệt may, gạo và rau quả tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả chung.

Đặc biệt, du lịch tiếp tục khẳng định vị thế là ngành kinh tế có sức lan tỏa lớn. Trong 10 tháng, An Giang ước đón 25,07 triệu lượt khách, tăng 17,6% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 2,16 triệu lượt, tăng 56%. Tổng thu từ du lịch đạt trên 63.063 tỷ đồng, tăng 38,1%, bằng 90,1% kế hoạch năm. Riêng đặc khu Phú Quốc đón khoảng 9,25 triệu lượt khách, tăng 30,4%, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 2,15 triệu lượt, tăng 59,4%.

Những kết quả trên cho thấy sức mua, năng lực sản xuất và khả năng khai thác các lợi thế kinh tế của địa phương đang được cải thiện. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng mà còn phải nâng cao chất lượng, tính bền vững và khả năng tạo giá trị gia tăng của từng ngành, từng lĩnh vực.

APEC 2027 tạo lực đẩy hạ tầng, mở rộng không gian phát triển

Một trong những dấu ấn nổi bật trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của An Giang là tập trung nguồn lực triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Đây không đơn thuần là nhiệm vụ chuẩn bị cho một sự kiện đối ngoại quan trọng mà còn là cơ hội chiến lược để địa phương tái cấu trúc không gian phát triển, hoàn thiện hạ tầng giao thông, đô thị, dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo báo cáo, đến nay có 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027 đang được triển khai. Đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành; các hạng mục nhà ga, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, đường ĐT.975, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ.

Đến ngày 30/10/2026, tổng vốn giải ngân phục vụ các dự án APEC đạt 9.587,310 tỷ đồng trên tổng kế hoạch vốn 13.476,570 tỷ đồng, tương đương 71,14%. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân 6.110,428 tỷ đồng, đạt 73,66%; ngân sách tỉnh giải ngân 3.476,882 tỷ đồng, đạt 67,1%.

Kết quả này thể hiện sự tập trung trong chỉ đạo, điều hành và phối hợp giữa các cấp, các ngành, chủ đầu tư, nhà thầu. Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra thực địa, tổ chức giao ban tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và bảo đảm nguồn lực triển khai dự án.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 25/9/2026 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị cấp cao lần thứ 27 và các hội nghị, hoạt động liên quan của Diễn đàn APEC năm 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá, lễ tân, hậu cần, y tế, an ninh, trật tự, an toàn và các điều kiện thiết yếu khác. Đây là những nhiệm vụ có tính liên ngành, đòi hỏi sự chủ động, phối hợp chặt chẽ và trách nhiệm cao của từng cơ quan, đơn vị.

Công nhân thi công ngày đêm trên đại công trường APEC đảm bảo thời gian hoàn thành kịp tiến độ.

Ở góc độ rộng hơn, các công trình APEC cần được nhìn nhận như một động lực phát triển dài hạn. Hạ tầng được đầu tư hôm nay phải tiếp tục phát huy hiệu quả sau năm 2027, phục vụ người dân, doanh nghiệp, du khách và tạo điều kiện để Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ có khả năng kết nối quốc tế.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã cấp mới 29 dự án đầu tư trong 10 tháng, với tổng vốn đăng ký 58.521 tỷ đồng; trong đó có 3 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 776,48 tỷ đồng. Đây là tín hiệu tích cực về khả năng thu hút nguồn lực xã hội, song cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng thẩm định, lựa chọn dự án, bảo đảm sự đồng bộ giữa quy hoạch, hạ tầng và năng lực tổ chức thực hiện.

Đối với nhà ở xã hội, tỉnh đã và đang triển khai 7 dự án, hoàn thành 573/1.116 căn, đạt 51,34% kế hoạch; đồng thời có 1.242 căn nhà ở xã hội hình thành trong tương lai. Kết quả này góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động và các nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách.

Nhìn thẳng điểm nghẽn, siết kỷ cương điều hành để bứt phá

Bên cạnh những kết quả tích cực, báo cáo của UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần tập trung khắc phục. Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong thời gian còn lại của năm.

Cụ thể, giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 30/10 đạt khoảng 17.082 tỷ đồng, tương đương 62,57% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm. Tiến độ này vẫn cần được cải thiện mạnh mẽ để nguồn vốn đầu tư công thực sự trở thành động lực dẫn dắt tăng trưởng.

Những khó khăn chủ yếu tập trung ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; nguồn cung vật liệu xây dựng, nhiên liệu chưa ổn định; trình tự, thủ tục đầu tư còn phức tạp, thời gian chuẩn bị kéo dài. Đáng lưu ý, một số nhà thầu còn hạn chế về năng lực tài chính, thiết bị và nhân lực, chưa tập trung đầy đủ nguồn lực để tổ chức thi công.

Trong lĩnh vực ngân sách, thu tiền sử dụng đất mới đạt 51,2% dự toán. Đến thời điểm báo cáo, số tiền đã có thông báo nộp nhưng nhà đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính còn 3.122,781 tỷ đồng, chủ yếu do khó khăn về tài chính và chưa bố trí được nguồn vốn.

Hoạt động doanh nghiệp cũng còn những dấu hiệu đáng quan tâm. Lũy kế 10 tháng, toàn tỉnh có 3.899 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 13,31%, với tổng vốn đăng ký 30.213 tỷ đồng; tuy nhiên, có 1.216 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh và 1.071 doanh nghiệp đăng ký giải thể tự nguyện, tăng 61,54% so với cùng kỳ. Đến ngày 31/10/2026, toàn tỉnh có khoảng 19.424 doanh nghiệp đang hoạt động.

Những con số này cho thấy bên cạnh việc mở rộng quy mô kinh tế, cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp, khả năng tiếp cận vốn, chi phí đầu vào và môi trường kinh doanh. Tăng số lượng doanh nghiệp thành lập mới phải đi đôi với nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định, phát triển thực chất.

Trước yêu cầu đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 591/KH-UBND ngày 9/10/2026, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV, phấn đấu đưa GRDP cả năm đạt từ 10,71% trở lên. Đến nay, 113 đơn vị đã hoàn thành xây dựng kế hoạch điều chỉnh kịch bản tăng trưởng quý IV.

Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của UBND tỉnh là triển khai nhiệm vụ theo phương châm “06 rõ”, gắn rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn và không để công việc đình trệ do né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với từng sở, ngành, địa phương trong giai đoạn nước rút.

Trong tháng 11, tỉnh tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, ưu tiên các công trình trọng điểm, dự án phục vụ APEC 2027 và những dự án có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách năm 2026; xử lý dứt điểm các công trình, dự án tồn đọng, kéo dài; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài sản công.

An Giang tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công các công trình phục vụ APEC 2027.

Cùng với nhiệm vụ tăng trưởng, An Giang tiếp tục chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phát triển nguồn nhân lực và giảm nghèo bền vững. Đến nay, tỉnh đã hỗ trợ tạo việc làm cho 37.650 lao động, đạt 94,12% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,35% dân số. Công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, bảo vệ rừng và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp tiếp tục được tăng cường. Trong 10 tháng, lực lượng chức năng đã tổ chức 21 đợt tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, kiểm tra 358 lượt tàu, phát hiện 151 tàu vi phạm và xử phạt tổng số tiền 5,946 tỷ đồng.

Đặc biệt, phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nền tảng để An Giang phát triển bền vững trong dài hạn, nhất là khi Phú Quốc đang hướng đến vị thế điểm đến quốc tế.

Có thể thấy, chặng đường còn lại của năm 2026 mang ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của An Giang. Những kết quả đạt được trong 10 tháng tạo tiền đề quan trọng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ quyết tâm chính trị sang hiệu quả thực chất trong tổ chức thực hiện.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số không thể chỉ được đo bằng những con số trên báo cáo, mà phải được phản ánh qua tiến độ công trình, hiệu quả sử dụng vốn, sức sống doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ công và sự cải thiện đời sống người dân. Khi kỷ cương hành chính được siết chặt, điểm nghẽn được tháo gỡ và nguồn lực được khơi thông đúng hướng, An Giang sẽ có thêm nền tảng để tạo bứt phá, hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, xanh và bền vững.