Tham dự Hội nghị tại các điểm cầu có đồng chí Huỳnh Văn Hóa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cùng đông đảo cán bộ quản lý giáo dục, thầy, cô giáo và học sinh các trường THCS trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh phát động Vòng thi trực tuyến Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Theo kế hoạch, Cuộc thi năm học 2026 - 2027 dự kiến thu hút hơn 14.000 học sinh thuộc 14 trường THCS trên địa bàn 4 xã, phường, đặc khu của tỉnh An Giang tham gia. Theo thể lệ, cuộc thi gồm 3 vòng: Cấp xã, cấp tỉnh và cấp khu vực. Ở vòng thi cấp xã, thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm “Emyeubiendaoquehuong.canhsatbien.vn” trong thời gian 20 phút. Sau 3 lượt thi, kết quả cao nhất được sử dụng để xét thành tích của thí sinh. Thời gian thi trực tuyến bắt đầu từ 09 giờ ngày 16/11/2026 đến 16 giờ 30 phút ngày 22/11/2026.

Đại tá Nguyễn Thái Dương chủ trì phát động Cuộc thi.

Nội dung Cuộc thi tập trung vào những kiến thức cơ bản về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và pháp luật quốc tế liên quan đến biển, đảo; kiến thức về biển, đảo Việt Nam, đại dương và biến đổi khí hậu; công tác phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Bên cạnh đó, các em còn được tìm hiểu về phòng, chống bạo lực học đường, ma túy và tác hại của ma túy; lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; truyền thống Quân đội, Cảnh sát biển Việt Nam; lịch sử, văn hóa, xã hội địa phương và chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Quang cảnh phát động Cuộc thi tại Trường TH&THCS Lê Quý Đôn.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Thái Dương nhấn mạnh: Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh; giúp học sinh hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi mong muốn các học sinh tích cực hưởng ứng, chủ động tìm hiểu kiến thức, phát huy tinh thần tự giác, tự tin, trung thực trong quá trình tham gia dự thi, quyết tâm đạt kết quả cao; đồng thời, đề nghị các nhà trường, thầy, cô giáo tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, động viên và hướng dẫn học sinh tích cực tham gia, góp phần để cuộc thi diễn ra nghiêm túc, thiết thực và đạt hiệu quả cao.

Thông qua Cuộc thi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tình yêu biển, đảo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ; góp phần xây dựng tình yêu quê hương, đất nước và ý thức chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo ngay từ trong nhà trường.