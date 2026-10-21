An Giang khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Lãnh đạo UBND xã Châu Phong tham quan mô hình sản xuất trong mùa lũ của nông dân trên địa bàn xã.

Đề cao trách nhiệm, bảo vệ người dám làm

Một chủ trương đúng chỉ phát huy hiệu quả khi được tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn. Tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy không chỉ làm chậm tiến độ công việc mà còn cản trở sự phát triển, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 148-KH/TU, ngày 29/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều đặt ra yêu cầu phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo; nâng cao trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, lấy kết quả công việc và trách nhiệm giải trình làm cơ sở đánh giá cán bộ.

Yêu cầu này phải được cụ thể hóa bằng nhiệm vụ rõ ràng, thời hạn cụ thể và trách nhiệm minh bạch. Đối với 35 chương trình, kế hoạch, đề án triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát tiến độ, xác định những nhiệm vụ còn chậm và hoàn thiện các đề án còn lại để trình cấp có thẩm quyền trong tháng 11/2026. Tỉnh cũng cần rà soát, kiện toàn các vị trí cán bộ còn thiếu hoặc bố trí chưa phù hợp, tăng cường cán bộ cho cơ sở; gắn đánh giá, xếp loại với kết quả thực hiện nhiệm vụ và khắc phục hạn chế. Người đứng đầu phải trực tiếp tháo gỡ khó khăn, không chỉ giao việc mà còn chịu trách nhiệm về kết quả.

Cùng với đề cao trách nhiệm, cần có cơ chế bảo vệ cán bộ hành động vì lợi ích chung. Tuy nhiên, khuyến khích đổi mới không đồng nghĩa với buông lỏng kỷ luật. Cần phân biệt sai sót trong quá trình đổi mới vì lợi ích chung với hành vi cố ý làm trái, vụ lợi, tham nhũng hoặc che giấu sai phạm; bảo vệ người làm đúng, đồng thời xử lý nghiêm người vi phạm. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tăng cường theo dõi việc khắc phục các kết luận kiểm tra, giám sát; tập trung vào những nhiệm vụ, đề án, dự án có nguy cơ chậm tiến độ và các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm. Việc kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm phải đi đôi với bảo vệ cán bộ làm đúng, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Như vậy, đổi mới và kỷ luật phải được thực hiện song hành. Cơ chế bảo vệ không phải là vùng miễn trừ trách nhiệm mà là hành lang để cán bộ yên tâm hành động đúng quy định, với mục tiêu rõ ràng, trách nhiệm giải trình và cơ chế giám sát phù hợp. Khi trách nhiệm được phân định minh bạch, kết quả được đánh giá thực chất, người làm đúng được bảo vệ và sai phạm bị xử lý nghiêm, tinh thần dám nghĩ, dám làm mới có thể chuyển thành hiệu quả công việc cụ thể.

Lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo

Tinh thần dám nghĩ, dám làm phải được chứng minh bằng kết quả phát triển kinh tế - xã hội và chất lượng phục vụ người dân. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết liệt hơn trong chỉ đạo, tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026; chủ động tháo gỡ khó khăn cho các khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng, đồng thời phát huy dư địa tăng trưởng của dịch vụ. Cùng với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, các xã, phường, đặc khu cần chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế, thu hút doanh nghiệp và thúc đẩy các động lực tăng trưởng tại địa phương. Điều đó đòi hỏi cán bộ không chờ đợi, không đùn đẩy, chủ động giải quyết vướng mắc trong thẩm quyền và phối hợp xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thực tiễn tại đặc khu Phú Quốc cho thấy rõ yêu cầu này trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong chuyến kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công và bộ phận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi yêu cầu phân loại hồ sơ, tập trung nhân lực xử lý tồn đọng; hồ sơ đủ điều kiện phải được giải quyết khẩn trương, hồ sơ chưa đủ thủ tục phải được hướng dẫn cụ thể, tránh việc người dân phải đi lại nhiều lần. Đồng chí Đinh Văn Nơi nhấn mạnh tinh thần “không cam kết, hứa hẹn suông”, đồng thời yêu cầu đánh giá năng lực thực thi bằng kết quả thực tế trên cổng dịch vụ công, không căn cứ vào số lượng hồ sơ còn nằm trên bàn làm việc.

Theo thông tin tại thời điểm kiểm tra ngày 9/10/2026, Phú Quốc còn hơn 3.000 hồ sơ đất đai trễ hẹn trên hệ thống. Đây là áp lực lớn, đòi hỏi phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp xử lý cụ thể. Khó khăn về nhân lực, hạ tầng kỹ thuật hay tính chất phức tạp của hồ sơ cần được nhìn nhận đầy đủ, nhưng không thể thay thế cho hành động tháo gỡ. Từ chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy đến yêu cầu xử lý hồ sơ tại Phú Quốc, điểm chung là đề cao trách nhiệm thực thi và hiệu quả cuối cùng. Một nền hành chính tốt không chỉ tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ đúng quy trình mà phải giải quyết công việc đúng quy định, đúng hạn, giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Vì vậy, An Giang cần tiếp tục đánh giá cán bộ bằng sản phẩm thực tế, tiến độ và chất lượng công việc; kịp thời biểu dương cách làm hiệu quả, đồng thời chấn chỉnh tình trạng né tránh, trì trệ, thiếu trách nhiệm. Mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải cụ thể hóa nghị quyết thành nhiệm vụ có người chịu trách nhiệm, có thời hạn và kết quả kiểm chứng được. Nghị quyết số 24-NQ/TW và Kế hoạch số 148-KH/TU không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới ở từng cán bộ mà còn đòi hỏi đổi mới phương thức lãnh đạo, phối hợp và đánh giá hiệu quả công vụ. Khi người đứng đầu nêu gương, người làm đúng được bảo vệ, sai phạm bị xử lý nghiêm và sự hài lòng của nhân dân trở thành thước đo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm mới thực sự trở thành động lực phát triển.

Giá trị của tinh thần đổi mới không nằm ở lời hứa hay khẩu hiệu mà ở những điểm nghẽn được tháo gỡ, nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ và lợi ích thiết thực mà người dân được thụ hưởng. Đó cũng là thước đo bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ An Giang trong giai đoạn phát triển mới.