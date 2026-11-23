Ban Tổ chức trao hoa cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh An Giang và trao giấy chứng nhận cho các báo cáo viên.

Ngày 23/11, Trường Đại học Kiên Giang phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo Khoa học “Nhận diện và phát huy các giá trị văn hóa, con người An Giang”, trong khuôn khổ Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026.

Hội thảo có sự tham dự của GS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, thành viên Ủy ban Di sản Thế giới, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; TS Hồ Thanh Hớn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; TS Chu Văn Hưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; TS Nguyễn Hữu Trí, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang.

Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Diệp Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị.

Các chuyên gia và Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiên Giang tham dự hội thảo.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cùng Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiên Giang tham dự hội thảo.

Phát huy bản sắc văn hóa sau hợp nhất

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 được tổ chức hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Trong khuôn khổ Festival, hội thảo là diễn đàn khoa học nhằm nhận diện sâu sắc bản sắc văn hóa, phẩm chất và cốt cách con người An Giang; đồng thời đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị này, biến văn hóa và con người thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Thúy, An Giang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi hội tụ nhiều dân tộc, tôn giáo. Những phẩm chất yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo và kiên cường được bồi đắp qua nhiều thế hệ, thể hiện qua văn hóa Óc Eo gắn với nền văn minh Phù Nam; Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam; Lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; Di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc... cùng các giá trị văn hóa của cư dân vùng sông nước, biên giới, biển đảo và đồng bào Khmer, Chăm, Hoa.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu khai mạc hội thảo.

Sau hợp nhất, An Giang có diện tích gần 9.889km², dân số gần 5 triệu người, hội tụ nhiều sắc thái văn hóa từ đồng bằng, biên giới, núi rừng đến biển, đảo. Sự giao thoa giữa các cộng đồng dân tộc, tôn giáo tạo nên không gian văn hóa phong phú, thống nhất trong đa dạng, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là du lịch và dịch vụ.

Trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón trên 25 triệu lượt khách du lịch, tổng thu ước đạt hơn 63.000 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy tiềm năng khai thác, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh, lễ hội và cảnh quan sinh thái thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở bảo tồn di sản mà còn phải phát huy giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển, xây dựng con người An Giang có tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng vươn lên.

Đại biểu tham dự hội thảo.

“Tôi đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo của Trường Đại học Kiên Giang, sự phối hợp của Sở Văn hóa và Thể thao cùng các cơ quan, đơn vị liên quan. Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý trao đổi, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ việc xây dựng, phát huy các giá trị văn hóa, con người An Giang trong giai đoạn mới”, bà Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hội thảo tập trung làm rõ những giá trị văn hóa đặc trưng của An Giang sau hợp nhất; nghiên cứu, phát huy phẩm chất tốt đẹp của con người địa phương; gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững, công nghiệp văn hóa; đồng thời phát huy vai trò của các trường đại học, cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu trong khảo sát, tư liệu hóa, giáo dục và chuyển giao tri thức về văn hóa, con người An Giang.

Kết quả hội thảo cần vượt ra ngoài các tham luận, trở thành những kiến nghị, giải pháp có cơ sở khoa học và tính khả thi, phục vụ hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Trường Đại học Kiên Giang và các đơn vị liên quan tổng hợp, chọn lọc những kết quả nghiên cứu có giá trị để tham mưu UBND tỉnh vận dụng vào thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng mong Trường Đại học Kiên Giang tiếp tục phát huy vai trò đào tạo, nghiên cứu, tăng cường liên kết với các cơ quan quản lý và cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của tỉnh.

Phát huy vai trò khoa học, giáo dục

Báo cáo đề dẫn hội thảo, TS Nguyễn Hữu Thọ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, cho biết Ban Tổ chức hội thảo nhận được 172 bài tham gia của các nhà khoa học trên cả nước. Trong đó, 126 bài được lựa chọn đăng kỷ yếu, gồm 23 bài về nhận diện văn hóa, 6 bài về bảo tồn, 66 bài về phát huy và 31 bài tổng hợp.

Theo TS Nguyễn Hữu Thọ, hội thảo là dịp trao đổi học thuật, làm rõ những giá trị tiêu biểu của văn hóa và con người An Giang; đánh giá cơ hội, thách thức trong bối cảnh mới, từ đó đề xuất định hướng, giải pháp bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị phục vụ phát triển bền vững.

TS Nguyễn Hữu Thọ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, báo cáo đề dẫn hội thảo.

Trong không gian phát triển mới, việc nhận diện văn hóa An Giang cần được tiếp cận có hệ thống, đồng thời tôn trọng bản sắc của từng vùng, từng cộng đồng, bảo đảm tính đa dạng trong một không gian văn hóa chung. Việc phát huy giá trị con người cũng cần kết hợp kế thừa truyền thống với hình thành những phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

TS Nguyễn Hữu Thọ nêu rõ những vấn đề đặt ra trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang, gồm: cần gắn bảo tồn di sản với phát triển bền vững; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc địa phương; phát huy nguồn lực con người gắn với yêu cầu phát triển kinh tế; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.

TS Nguyễn Hữu Thọ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, Trưởng Ban Tổ chức, trao giấy chứng nhận cho các báo cáo viên.

PGS.TS Nguyễn Trung Cang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, trao thư cảm ơn đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang.

Định hướng nghiên cứu và phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang, TS Nguyễn Hữu Thọ nhấn mạnh cần tiếp tục hệ thống hóa các giá trị văn hóa đặc trưng, làm rõ sự giao thoa giữa văn hóa biên giới, Thất Sơn, sông nước, biển đảo và văn hóa các dân tộc. Qua đó, xác định những giá trị cốt lõi cần bảo tồn, phát huy trong không gian phát triển mới.

Đồng thời, xây dựng hệ giá trị và định hướng phát triển con người An Giang trên cơ sở kế thừa truyền thống, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và các ngành kinh tế có lợi thế. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng khả năng tiếp cận di sản và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Quang cảnh hội thảo.

TS Nguyễn Hữu Thọ cũng nhấn mạnh việc phát huy vai trò của Trường Đại học Kiên Giang và Trường Đại học An Giang trong nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tri thức; tăng cường kết nối nhà trường với cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng. Ưu tiên các nghiên cứu liên ngành về văn hóa, du lịch, kinh tế biển, kinh tế biên mậu và chuyển đổi số, đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Cùng với đó, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học về văn hóa, con người An Giang; xác định các nhiệm vụ nghiên cứu ưu tiên và đề xuất mô hình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa có khả năng triển khai, đánh giá và nhân rộng.