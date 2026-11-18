Công trình xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 có tổng diện tích xây dựng 16.845,96 m², mật độ xây dựng 15,84%. Tổng giá trị của công trình là 312 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến khoảng 360 ngày.

Các đại biểu dự lễ khởi công.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định, việc xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu làm việc, ăn, ở, sinh hoạt cho CBCS và bảo đảm điều kiện quản lý, điều trị, giáo dục, dạy nghề cho 1.200 học viên cai nghiện.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị các đơn vị thi công phải đề cao trách nhiệm, tập trung nhân lực, thiết bị, đảm bảo chất lượng công trình và an toàn lao động, phấn đấu vượt tiến độ đề ra. Đồng thời yêu cầu Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia giám sát quá trình xây dựng công trình của đơn vị mình.