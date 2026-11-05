An Giang: Khởi công xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết trong chương trình 'Tết Quân-Dân' năm 2027

Tham dự có Thượng tá Lê Thanh Nhàn, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh An Giang.

Hai căn nhà được trao tặng cho gia đình bà Nguyễn Thị Hương, ngụ ấp Phước Hòa và gia đình bà Nguyễn Văn Thưa, ngụ ấp Thạnh Hòa 1.

Trong đó, Hội Nông dân tỉnh An Giang hỗ trợ kinh phí xây dựng căn nhà cho gia đình bà Hương; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ gia đình bà Thưa. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức động thổ khởi công nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Văn Thưa, ngụ ấp Thạnh Hòa 1, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ kinh phí.

Theo kế hoạch, trong chương trình “Tết Quân - Dân” năm 2027, Hội Nông dân tỉnh An Giang và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang sẽ hỗ trợ xây dựng tổng cộng 12 căn nhà Đại đoàn kết, với kinh phí 720 triệu đồng.

Trong đó, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 2 căn, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ 10 căn. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức động thổ khởi công nhà Đại đoàn kết tặng bà Nguyễn Thị Hương, ngụ ấp Phước Hòa, do Hội Nông dân tỉnh An Giang hỗ trợ kinh phí.

Hai căn nhà tại xã Thạnh Lộc là những công trình đầu tiên được khởi công từ nguồn kinh phí này.

Hoạt động nhằm giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nơi ở ổn định, an tâm lao động, sản xuất và từng bước cải thiện cuộc sống. Đây là hoạt động thiết thực trong chương trình “Tết Quân - Dân” năm 2027, thể hiện sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương trong công tác chăm lo đời sống nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và thắt chặt tình đoàn kết quân dân.