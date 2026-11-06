An Giang: Khởi công trụ sở Trung tâm hành chính đặc khu Phú Quốc

Mô phỏng trụ sở Trung tâm hành chính đặc khu Phú Quốc. (Ảnh: HOÀNG DUNG)

Đến dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lê Hồng Anh.

Dự án trụ sở Trung tâm hành chính đặc khu Phú Quốc do Ủy ban nhân dân đặc khu làm chủ đầu tư, tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc khu vực trung tâm Dương Đông. Công trình được quy hoạch trên tổng diện tích đất 2,06ha, với diện tích đất xây dựng công trình chính là 4.560m² và tổng diện tích sàn xây dựng đạt 36.708m².

Đại biểu tham dự buổi lễ khởi công trụ sở Trung tâm hành chính đặc khu Phú Quốc. (Ảnh: HOÀNG DUNG)

Theo thiết kế, tòa nhà gồm 1 tầng hầm (dành cho hệ thống hạ tầng an ninh, phòng cháy chữa cháy, phòng kỹ thuật và bãi đỗ xe) cùng 9 tầng nổi được đầu tư không gian làm việc đồng bộ, hiện đại. Đây sẽ là nơi làm việc tập trung của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và toàn bộ các phòng, ban chuyên môn trực thuộc đặc khu.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh và tinh thần “Đồng lòng vươn khơi”, kiến trúc công trình gửi gắm khát vọng về một Phú Quốc đoàn kết, phát triển văn minh, hiện đại và kiên cường vượt sóng vươn ra biển lớn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa phát biểu tại buổi lễ khởi công. (Ảnh: HOÀNG DUNG)

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa nhấn mạnh: Phú Quốc đang đứng trước thời cơ và vận hội phát triển mới khi được Trung ương tin tưởng lựa chọn là địa điểm đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Việc đầu tư xây dựng trụ sở trung tâm hành chính mới không chỉ giải quyết triệt để tình trạng trụ sở các cơ quan phân tán, điều kiện làm việc hạn chế trước đây, mà còn hình thành một bộ máy hành chính tập trung, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Công trình hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm điều hành chính trị-hành chính và đối ngoại quy mô lớn, góp phần quan trọng vào công tác tổ chức, phối hợp các sự kiện quốc tế thuộc khuôn khổ APEC 2027, đồng thời khẳng định vị thế của Phú Quốc trên bản đồ kinh tế-du lịch thế giới.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công trụ sở Trung tâm hành chính đặc khu Phú Quốc. (Ảnh: HOÀNG DUNG)

Đại diện nhà thầu thi công, ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group Vùng miền nam kiêm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp và nhà đầu tư Phú Quốc khẳng định, với kinh nghiệm triển khai nhiều hạ tầng trọng điểm quốc gia, tập đoàn cam kết tập trung tối đa nguồn lực, máy móc và giải pháp công nghệ bảo đảm dự án đạt chuẩn cao nhất về chất lượng, an toàn lao động, quyết tâm hoàn thành trước ngày Quốc khánh 2/9/2027.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án.