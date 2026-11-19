Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình

Công trình có tổng diện tích xây dựng 16.845,96m2, mật độ xây dựng 15,84%, công trình chính cao 3 tầng. Các hạng mục được đầu tư xây dựng đồng bộ, gồm hai khu chức năng chính.

Trong đó, khu làm việc của cán bộ, chiến sĩ có các hạng mục: Nhà làm việc, nhà trực cán bộ, chiến sĩ, kho tổng hợp, kho vũ khí, trạm gác... Khu học viên cai nghiện gồm: Nhà kiểm soát, thăm gặp kết hợp tiếp nhận; hội trường; nhà ở học viên; nhà kỷ luật; nhà y tế và xưởng dạy nghề.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh, việc xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng, đáp ứng yêu cầu làm việc, ăn, ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời bảo đảm điều kiện quản lý, điều trị, giáo dục và dạy nghề cho 1.200 học viên cai nghiện. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nhân lực, thiết bị, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra.

Đối với Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công; đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa phối hợp giám sát quá trình xây dựng, bảo đảm công trình được triển khai đúng yêu cầu.

Theo kế hoạch, công trình có thời gian thi công dự kiến khoảng 360 ngày. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện quản lý, chăm sóc, điều trị, giáo dục và dạy nghề cho học viên, đáp ứng yêu cầu công tác cai nghiện ma túy trong tình hình mới.