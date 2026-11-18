Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1. (Ảnh: NGHIÊM TÚC)

Công trình có quy mô tổng diện tích xây dựng hơn 16.845 m², mật độ xây dựng 15,84%, với chiều cao công trình chính là 3 tầng. Tổng mức đầu tư của dự án là 312 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến trong khoảng 360 ngày.

Theo thiết kế, dự án được quy hoạch bài bản thành hai phân khu chức năng chính. Trong đó, khu làm việc cán bộ, chiến sĩ bao gồm các hạng mục thiết yếu như: Nhà làm việc, nhà trực, kho tổng hợp, kho vũ khí và trạm gác. Khu học viên cai nghiện được đầu tư đồng bộ với các công trình: Nhà kiểm soát, thăm gặp kết hợp tiếp nhận; hội trường; khu nhà ở; nhà kỷ luật; nhà y tế cùng hệ thống xưởng dạy nghề phục vụ công tác hướng nghiệp, tái hòa nhập cộng đồng.

Quang cảnh lễ khởi công. (Ảnh: NGHIÊM TÚC)

Đại tá Lê Văn Quý, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định, việc đầu tư nâng cấp Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 giữ vai trò then chốt trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Công trình hoàn thành không chỉ bảo đảm điều kiện làm việc, ăn ở, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, mà còn nâng cao chất lượng quản lý, điều trị, giáo dục và dạy nghề cho 1.200 học viên.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: NGHIÊM TÚC)

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị nhà thầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tối đa nhân lực và trang thiết bị hiện đại, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, an toàn lao động và phấn đấu đưa công trình về đích vượt tiến độ.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình thi công; đồng thời khắc phục khó khăn, vừa duy trì tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia giám sát chặt chẽ chất lượng công trình.