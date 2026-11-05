An Giang khởi công 2 căn nhà Đại đoàn kết dịp Tết Quân - Dân năm 2027

Quang cảnh lễ khởi công 2 căn nhà Đại đoàn kết tại xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang.

Ngày 5/11, tại xã Thạnh Lộc, Ban Chỉ đạo các hoạt động “Tết Quân - Dân” tỉnh An Giang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết dành tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Thượng tá Lê Thanh Nhàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang tham dự lễ khởi công.

Hai căn nhà được khởi công xây dựng dành tặng gia đình bà Nguyễn Thị Hương (ấp Phước Hòa), do Hội Nông dân tỉnh An Giang hỗ trợ kinh phí và gia đình bà Nguyễn Văn Thưa (ấp Thạnh Hòa 1), do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ kinh phí.

Mỗi căn nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng, góp phần giúp các gia đình có điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.

Nghi thức động thổ khởi công xây dựng căn nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Văn Thưa.

Được biết, trong chuỗi hoạt động hưởng ứng chương trình “Tết Quân - Dân” năm 2027, Hội Nông dân tỉnh An Giang và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang phối hợp hỗ trợ kinh phí xây dựng 12 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng số tiền 720 triệu đồng. Trong đó, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 2 căn, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ 10 căn, mỗi căn 60 triệu đồng.

Hai căn nhà khởi công tại xã Thạnh Lộc là những công trình đầu tiên được triển khai từ nguồn kinh phí hỗ trợ của hai đơn vị, góp phần cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương thực hiện các công trình an sinh xã hội trong chương trình “Tết Quân - Dân”.

Ban Tổ chức thực hiện nghi thức động thổ khởi công nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Hương.

Thông qua hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, không chỉ giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác chăm lo đời sống nhân dân.

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của chương trình “Tết Quân - Dân” năm 2027, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, công tác dân vận và phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cùng với các công trình, phần việc ý nghĩa khác được triển khai trong chương trình “Tết Quân - Dân”, những mái ấm Đại đoàn kết tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo động lực để người dân vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.