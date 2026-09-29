An Giang: Khảo sát thực nghiệm Bộ công cụ đánh giá tái mù chữ tại xã Ô Lâm

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ GD&ĐT tại xã Ô Lâm

Đoàn công tác do ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục GDNN-GDTX, làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ô Lâm, Phòng Văn hóa - Xã hội, Ban Giám đốc TTHTCĐ và các giáo viên trực tiếp giảng dạy chương trình xóa mù chữ trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, UBND xã Ô Lâm báo cáo khái quát tình hình địa phương sau sáp nhập. Xã có diện tích 99,52km², dân số 37.429 người; đồng bào dân tộc Khmer chiếm khoảng 65% dân số. Toàn xã hiện còn 369 hộ nghèo, 577 hộ cận nghèo; được công nhận là xã dân tộc và miền núi khu vực III, thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn.

Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục GDNN-GDTX, Trưởng đoàn công tác, (người đứng) phát biểu tại buổi làm việc

Những năm qua, công tác xóa mù chữ được địa phương quan tâm triển khai, tổ chức các lớp học theo các học kỳ 1, 2 và 3 cho hàng trăm học viên, chủ yếu là người Khmer. TTHTCĐ xã đã được kiện toàn, duy trì 4 lớp dạy nghề với 122 học viên; đồng thời tổ chức hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ đồng bộ dữ liệu trên ứng dụng VNeID.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của TTHTCĐ và công tác xóa mù chữ tại địa phương vẫn còn một số khó khăn. Cán bộ quản lý TTHTCĐ chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nên gặp khó khăn trong việc quán xuyến công việc khi quy mô dân số tăng sau sáp nhập. Kinh phí hoạt động thường xuyên và chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ quản lý TTHTCĐ chưa có quy định cụ thể.

Lãnh đạo xã Ô Lâm tham dự buổi làm việc

Việc triển khai chương trình xóa mù chữ ở các học kỳ tiếp theo, nhất là học kỳ 4 và 5, cũng gặp nhiều trở ngại. Chương trình học kéo dài, trong khi một bộ phận học viên lớn tuổi còn hạn chế về tiếng Việt, khả năng tiếp cận công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI); điều kiện tiếp cận, sử dụng thiết bị công nghệ còn thấp.

Từ thực tế trên, địa phương kiến nghị nghiên cứu biên soạn tài liệu dạy xóa mù chữ phù hợp với đặc điểm, trình độ và độ tuổi của học viên người Khmer; sớm ban hành quy định về mức phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ quản lý TTHTCĐ; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ làm công tác xóa mù chữ và quản lý TTHTCĐ.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã khảo sát, phỏng vấn trực tiếp 15 người dân Khmer trong độ tuổi từ 15 đến 60, đã hoàn thành giai đoạn 1 của Chương trình xóa mù chữ nhưng bị gián đoạn việc học từ 1 năm trở lên.

Nội dung khảo sát tập trung đánh giá thực tế năng lực đọc, viết và tính toán của người học sau thời gian gián đoạn học tập. Kết quả khảo sát là cơ sở thực tiễn để đánh giá mức độ phù hợp và tiếp tục hoàn thiện Bộ công cụ đánh giá tái mù chữ, nhất là đối với người học thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đoàn công tác khảo sát người dân

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Thủy ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, nỗ lực của chính quyền địa phương và ngành GD&ĐT tỉnh An Giang trong công tác xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập và duy trì việc học tập của người dân sau khi hoàn thành chương trình.

Theo ông Nguyễn Xuân Thủy, những thông tin, số liệu thực tiễn cùng các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị được xã Ô Lâm phản ánh sẽ là nguồn dữ liệu quan trọng để Đoàn công tác tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Bộ công cụ đánh giá tái mù chữ. Đây cũng là cơ sở để Bộ GD&ĐT nghiên cứu, đề xuất các chính sách liên quan đến xây dựng xã hội học tập và định hướng xây dựng Luật Học tập suốt đời trong thời gian tới.

Sau buổi làm việc tại xã Ô Lâm, Đoàn công tác tiếp tục khảo sát, làm việc tại các xã Châu Phong, Vĩnh Hậu, Thạnh Lộc, An Biên, Giồng Riềng; đồng thời khảo sát thực tế tại một số cơ sở giáo dục, đào tạo nghề trên địa bàn phường Rạch Giá, gồm Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang, Trường Trung cấp Nghề An Giang 1, Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang 1, Trung tâm Ngoại ngữ EFF và Trung tâm Phát triển Trí tuệ Sunflower.