An Giang khảo sát sạt lở, đề nghị di dời khẩn cấp dân khỏi vùng nguy hiểm

Đoàn công tác Chi cục Thủy lợi An Giang khảo sát địa điểm sạt lở tại xã Châu Phú.

Địa điểm sạt lở làm sụt lún căn nhà xuống kênh 10 Châu Phú.

Ngày 15/11, đoàn công tác Chi cục Thủy lợi An Giang khảo sát điểm sạt lở tại tổ 2, ấp Vĩnh Phúc, xã Châu Phú. Vụ việc xảy ra tối 13/11, trên tuyến bờ Nam kênh 10 Châu Phú, làm một căn nhà sụt lún, đổ xuống kênh.

Đoàn cũng khảo sát một số vị trí có nguy cơ sạt lở dọc bờ sông Hậu trên địa bàn xã.

Qua khảo sát, Chi cục Thủy lợi An Giang đề nghị xã Châu Phú khẩn cấp di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm để bảo đảm an toàn; đồng thời rà soát kỹ khu vực lân cận, kịp thời phát hiện những trường hợp cần hỗ trợ.

Chi cục Thủy lợi An Giang sẽ tổng hợp thông tin, báo cáo sở, ngành liên quan để xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, làm cơ sở đề xuất phương án xử lý phù hợp.