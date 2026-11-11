An Giang: Khảo sát, đề xuất khắc phục hư hỏng quốc lộ 80 đoạn Rạch Giá - Hà Tiên

Sáng 11/11, ông Đào Huy Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin tình trạng hư hỏng, xuống cấp mặt đường trên tuyến quốc lộ 80 (đoạn từ Rạch Giá đi Hà Tiên) và đã tổ chức khảo sát, đánh giá; đồng thời lên kế hoạch, tiến độ đề xuất khắc phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Nhiều ổ gà, "ổ voi" xuất hiện trên quốc lộ 80 đoạn qua xã Bình Giang, tỉnh An Giang khiến người dân bất an khi khi lưu thông.

Theo Sở Xây dựng tỉnh An Giang, quốc lộ 80 đoạn từ Rạch Giá đi Hà Tiên có chiều dài 106,11km (từ Km109+859 - Km215+970).

Theo thiết kế ban đầu đường khai thác theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng mặt đường rộng 6m, nền đường rộng 9m (tiêu chuẩn cũ); kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa, thời gian khai thác đã lâu (trên 20 năm). Hiện nay lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường này tăng gấp nhiều lần so với thiết kế ban đầu.

Đặc biệt giai đoạn này tỉnh An Giang đang tập trung nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư công trọng điểm diễn ra trên khu vực Kiên Lương, Hà Tiên nên lưu lượng phương tiện chở vật liệu xây dựng rất lớn.

Trong các năm qua bằng kinh phí Trung ương và ngân sách tỉnh An Giang, Sở Xây dựng đã triển khai sửa chữa, cải thiện mặt đường được hơn 80km. Trong đó đoạn từ cầu Ba Hòn về đến cửa khẩu Hà Tiên (khoảng 26km) đã được đầu tư cơ bản đạt quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt đường bằng bê tông nhựa nóng, hiện nay còn khoảng 20km mặt đường đang khai thác là mặt đường đá dăm nhựa.

Mặt đường quốc lộ 80 đoạn Rạch Giá - Hà Tiên xuất hiện ổ gà, hư hỏng mặt đường nên người dân dùng thùng nhựa, cọc tre để cảnh báo.

"Với áp lực của phương tiện tải nặng lưu thông qua tuyến cùng với những cơn mưa kéo dài làm mặt đường hư hỏng nhiều vị trí.

Hiện nay, Sở Xây dựng đã tổ chức sửa chữa đột xuất các vị trí này để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến QL 80 trong dịp nghỉ lễ cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027", ông Đào Huy Hiệp nói.

Về kế hoạch lâu dài, UBND tỉnh An Giang đã có Quyết định số 1641/QĐ- UBND ngày 9 tháng 6 năm 2025 về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 80 (đoạn từ nút giao với tuyến tránh Rạch Giá đến cầu Ba Hòn).

Hiện nay, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đang tiến hành công tác lập dự án. Tuy nhiên Sở Tài chính chưa cân đối được nguồn vốn để triển khai đầu tư nâng cấp đoạn tuyến còn lại. Trước mắt Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện công tác duy tu, bảo trì nhằm đảm bảo giao thông trên tuyến được thông suốt.

Tình trạng hư hỏng mặt đường xuất hiện nhiều nơi, dày đặc trên quốc lộ 80 đoạn Rạch Giá - Hà Tiên.

Theo ghi nhận thực tế, tuyến quốc lộ 80, đoạn từ Rạch Giá đi Hà Tiên (tỉnh An Giang), xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, mặt đường bong tróc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tại một số vị trí, các hố sâu nằm ngay trên phần đường xe chạy, gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện, nhất là xe máy. Khi trời mưa, nước đọng che khuất các ổ gà, khiến người đi đường khó nhận biết, dễ mất lái, té ngã. Vào ban đêm, tình trạng này càng nguy hiểm do tầm nhìn hạn chế, trong khi hệ thống chiếu sáng tại một số đoạn chưa hoàn chỉnh.

Quốc lộ 80 đi qua địa bàn xã Bình Giang (tỉnh An Giang) dài khoảng 8,5km, thuộc phạm vi quản lý kỹ thuật và hạ tầng công trình của Sở Xây dựng tỉnh An Giang. Sau nhiều năm khai thác, chịu tải trọng lớn từ các phương tiện lưu thông liên tục, tuyến đường đã xuống cấp. Mặt đường bê tông nhựa bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi sâu và rộng; một số đoạn rạn nứt, lún bánh xe, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông.

Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước dọc tuyến tại một số vị trí bị sạt lở, tắc nghẽn do bồi lắng, khiến nước đọng trên mặt đường khi mưa lớn, làm tình trạng hư hỏng thêm nghiêm trọng. Hệ thống chiếu sáng và biển báo, cảnh báo nguy hiểm cũng chưa đáp ứng yêu cầu tại một số khu vực.

Anh Đỗ Đăng Khoa, nhà ven quốc lộ 80 đoạn qua xã Bình Giang cho biết, do mặt đường hư hỏng nặng nên mỗi khi có mưa, nhiều người đi xe máy đã té ngã khi vấp phải ổ gà, có trường hợp bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Điền cho biết, đoạn quốc lộ 80 qua địa bàn xã dài hơn 8km đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, mặt đường hư hỏng nặng.

Trong khi đó, lưu lượng phương tiện lưu thông lớn, bao gồm xe vận chuyển hàng hóa và phương tiện kết nối các điểm du lịch tại Hà Tiên, Kiên Lương, cũng như khách từ Phú Quốc di chuyển qua tuyến đường này.

"Chính quyền địa phương và người dân mong muốn cơ quan thẩm quyền sớm nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hư hỏng tuyến quốc lộ này để người dân, học sinh yên tâm đi lại, đảm bảo an toàn", ông Nguyễn Hữu Thành kiến nghị.