Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị, là điểm tựa, là niềm tin của chính quyền, quân dân trên đặc khu Thổ Châu.

Công trình được khởi công xây dựng ngày 29-7-2026 và hoàn thành vào ngày 18-11-2026, với tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Nguồn kinh phí do Công ty Xây dựng công trình hàng không ACC tài trợ, cùng sự đóng góp, hỗ trợ của các doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Tượng đài có chiều cao 5,16m tính từ chân đế, được xây dựng bằng bê tông cốt thép, ốp đá granite; tổng diện tích khuôn viên khoảng 343m². Riêng phần tượng Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng được chế tác từ đá nguyên khối, cao 1,81m, rộng 1,27m, sâu 0,81m, đặt trong tư thế hướng mặt ra biển Tây, lưng tựa vào núi.

Tượng đài “Nghe lời non nước” được xây dựng theo nguyên mẫu tác phẩm do nhà điêu khắc Vũ Ngọc Khôi sáng tác năm 1978. Tác phẩm khắc họa hình ảnh Bác Hồ bên người chiến sĩ Biên phòng, thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Bác Hồ đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Lãnh đạo Đặc khu Thổ Châu, các lực lượng, chỉ huy Đồn Biên phòng Thổ Châu (tỉnh An Giang) cắt băng khánh thành Tượng đài “Nghe lời non nước”.

Việc đưa công trình vào sử dụng không chỉ góp phần tạo điểm nhấn về cảnh quan, xây dựng không gian văn hóa tại đơn vị mà còn trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống có ý nghĩa thiết thực. Qua đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; nhắc nhở mỗi quân nhân luôn ghi nhớ lời căn dặn của các thế hệ cha anh, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Việc khánh thành Tượng đài “Nghe lời non nước” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, mỗi quân nhân cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng, luôn vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.