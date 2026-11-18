Lãnh đạo Đặc khu Thổ Châu, các lực lượng, Chỉ huy đồn Biên phòng Thổ Châu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Tượng đài “Nghe lời non nước”. Ảnh: Tiến Vinh

Thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về xây dựng Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” tại các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng trong cả nước, BĐBP tỉnh An Giang triển khai xây dựng công trình Tượng đài “Nghe lời non nước”.

Theo đó, công trình tại đồn Biên phòng Thổ Châu được khởi công xây dựng ngày 29/7/2026, hoàn thành ngày 18/11/2026. Tượng đài cao 5,16m, được làm bằng bê tông cốt thép, ốp đá granite, đặt trong khuân viên rộng 343m2. Riêng phần tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng được đúc bằng đá nguyên khối, cao 1,81m, mặt chính diện 1,27m hướng ra biển Tây, sâu 0,81m, lưng tựa vào núi.

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Thổ Châu, dâng hương, dâng hoa trước Tượng đài: “Nghe lời non nước”. Ảnh: Tiến Vinh

Tượng đài “Nghe lời non nước” được lấy nguyên mẫu do nhà điêu khắc Vũ Ngọc Khôi, sáng tác năm 1978. Tượng đài khắc hoạ hình ảnh Bác Hồ với người chiến sĩ Biên phòng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tượng đài sẽ giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị hướng đến việc khắc họa tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và trách nhiệm thiêng liêng của người chiến sĩ Biên phòng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Công trình không chỉ tạo điểm nhấn về cảnh quan, không gian văn hóa của đơn vị mà còn là địa chỉ giáo dục truyền thống, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn ghi nhớ lời căn dặn của các thế hệ cha anh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chính quyền, quân, dân, doanh nghiệp, nhà tài trợ chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khánh thành. Ảnh: Tiến Vinh

Theo Chỉ huy đồn Biên phòng Thổ Châu, việc khánh thành tượng đài “Nghe lời non nước” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, mỗi quân nhân cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng BĐBP, luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

Đây cũng là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị, là điểm tựa, là niềm tin của chính quyền, quân dân trên Đặc khu Thổ Châu…