An Giang: Khánh thành cầu Tường Nguyên 600, nối nhịp giao thông, kết tình nhân ái

Thượng tọa Thích Minh Phú, Chủ tịch Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên, phát biểu tại lễ khánh thành, chia sẻ niềm vui cùng chính quyền và người dân địa phương khi cây cầu mới được đưa vào sử dụng. Ảnh: Tường Quang.

Lễ khánh thành diễn ra tại khu vực nối liền ấp Hòa A và ấp Hòa Lộc, xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang, trong không khí phấn khởi của đông đảo người dân địa phương. Đây là công trình giao thông nông thôn mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong việc chăm lo đời sống cộng đồng.

Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên; ông Nguyễn Thái Đông, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hưng; đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, đại diện xã Trường Xuân, TP. Cần Thơ, cùng các nhà tài trợ, mạnh thường quân và đông đảo người dân.

Cầu Tường Nguyên 600 được xây dựng với chiều dài 55m, rộng 4m, tải trọng thiết kế 10 tấn, tổng kinh phí 3,6 tỷ đồng. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn mà còn đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân, đặc biệt tạo điều kiện để học sinh đến trường thuận tiện, an toàn hơn trong mùa mưa lũ.

Đây cũng là công trình mang ý nghĩa thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, lan tỏa tinh thần phụng sự cộng đồng, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Toàn bộ kinh phí xây dựng cầu do gia đình các nhà tài trợ chung tay đóng góp, gồm: Nguyễn Trường Khánh, Nguyễn Trường Khang, Đào Ngọc Hiếu Trung, Đào Ngọc Mai Thảo, Đào Ngọc Đức Tâm, Huỳnh Nhật Minh, Huỳnh Nguyễn Quỳnh Anh, Bùi Bảo Quyên, Bùi Văn Kiên, Đàm Vĩnh Thành, Nguyễn Đăng Bảo Hân và Nguyễn Đăng Khánh. Bên cạnh nguồn kinh phí tài trợ, công trình còn nhận được sự đồng hành, đóng góp ngày công lao động của người dân địa phương, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm đưa cây cầu vào phục vụ cộng đồng.

Ông Nguyễn Thái Đông, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hưng, phát biểu ghi nhận và tri ân những đóng góp thiết thực của Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên cùng các nhà tài trợ. Ảnh: Hoàng Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thái Đông, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hưng, ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên, đặc biệt là Thượng tọa Thích Minh Phú cùng các nhà tài trợ, mạnh thường quân đã dành tâm huyết, kinh phí và nguồn lực để xây dựng công trình.

Theo lãnh đạo địa phương, việc đưa cầu Tường Nguyên 600 vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng trong việc từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Không chỉ mang giá trị về giao thông, cây cầu còn là biểu tượng của tinh thần tương thân tương ái, gắn kết nghĩa tình giữa các nhà hảo tâm và cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, công trình góp phần tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn xã Hòa Hưng, tiếp thêm động lực để địa phương tiếp tục thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, hướng đến cuộc sống ngày càng khang trang, ổn định và phát triển bền vững.

Đại diện Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên trao tặng 100 phần quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong ngày khánh thành cầu mới. Ảnh: Hoàng Dương.

Nhân dịp khánh thành cầu, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên cùng các nhà tài trợ đã trao tặng 100 phần quà đến những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và tinh thần sẻ chia, góp phần mang đến niềm vui, sự động viên thiết thực cho các gia đình.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Tường Nguyên 600, đánh dấu việc đưa công trình trị giá 3,6 tỷ đồng vào phục vụ người dân xã Hòa Hưng. Ảnh: Hoàng Dương.

Cầu Tường Nguyên 600 chính thức đưa vào sử dụng không chỉ mở thêm tuyến kết nối giao thông thuận lợi mà còn nối dài những nhịp cầu nhân ái, lan tỏa nghĩa tình và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Từ sự chung tay của các nhà tài trợ, chính quyền và người dân, công trình trở thành minh chứng sinh động cho những giá trị tốt đẹp của hoạt động thiện nguyện, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển.