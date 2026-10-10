An Giang: Khánh thành cầu Kênh 6 chào mừng hoạt động 'Tết Quân - Dân'

Cầu Kênh 6 được khởi công xây dựng ngày 19-6-2026, hoàn thành ngày 30-7-2026, với tổng kinh phí 632 triệu đồng từ nguồn vận động hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị. Công trình có chiều dài 39m, gồm 3 nhịp, mặt cầu rộng 3,5m, kết cấu bê tông cốt thép, tải trọng thiết kế 3,5 tấn, bảo đảm nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương.

Trong quá trình xây dựng, UBND xã Thạnh Lộc đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, các tổ chức hữu nghị, đơn vị tài trợ và đơn vị thi công huy động các nguồn lực thực hiện công trình. Đặc biệt, lực lượng Ban CHQS xã, chính quyền địa phương và nhân dân sinh sống dọc hai bên tuyến đường Kênh 6 đã đóng góp hơn 200 ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình.

Thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Kênh 6 tại ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang.

Việc đưa cầu Kênh 6 vào sử dụng không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn mà còn tạo điều kiện vận chuyển nông sản, giao thương hàng hóa, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Cầu Kênh 6, ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang hoàn thành giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Đây là một trong những công trình thiết thực hưởng ứng các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2027 tại tỉnh An Giang, thể hiện sự chung sức, đồng lòng của lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức và nhân dân trong chăm lo đời sống cộng đồng. Qua đó, tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.