An Giang khẩn trương thực hiện các phần việc của hồ sơ Óc Eo - Ba Thê theo khuyên nghị của ICOMOS

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao đổi với các thành viên trong Ban điều hành xây dựng hồ sơ...

Theo kết luận, thời gian còn lại để hoàn thiện hồ sơ không nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, bảo đảm tiến độ và chất lượng hồ sơ.

Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo được giao hoàn thiện kế hoạch triển khai 25 nhóm nội dung, nhiệm vụ theo khuyến nghị của ICOMOS; trong đó tập trung nguồn lực thực hiện 8 nội dung cấp bách, hoàn thành trước ngày 2/11.

Theo yêu cầu, kế hoạch phải xác định rõ từng nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn hoàn thành. Tỉnh phấn đấu cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trong ngày 25 và 26/10, dành thời gian sau đó để rà soát, thống nhất và hoàn chỉnh hồ sơ, không để công việc dồn vào những ngày cuối tháng 10.

Một mốc thời gian khác được tỉnh đặc biệt lưu ý là khoảng ngày 11 - 12/11, khi giấy phép khai quật tại Gò Út Ảnh hết hạn. Chủ tịch UBND xã Óc Eo được giao trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, tháo gỡ khó khăn và khẩn trương hoàn thành công việc còn lại trong 1 - 2 ngày làm việc liên tục, phục vụ công tác hoàn thiện hồ sơ di sản.

Ngay trong ngày 26/9, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo phải hoàn thiện kế hoạch và phụ lục phân công nhiệm vụ để trình UBND tỉnh. Đây là bước đầu tiên trong chuỗi thời hạn mà tỉnh đặt ra cho việc hoàn thiện hồ sơ.

Cùng với hoàn thiện hồ sơ, tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý, bảo vệ hiện trạng khu vực di sản; đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị lịch sử, văn hóa của Óc Eo - Ba Thê và hoàn thiện nội dung giải trình về ranh giới, khu vực khoanh vùng di sản theo yêu cầu của ICOMOS.