Lãnh đạo tỉnh An Giang khảo sát điểm sạt lở, sụt lún tại xã Phú Hữu. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Trước tình trạng sạt lở, sụt lún diễn biến phức tạp tại xã Phú Hữu, tỉnh An Giang, ngày 23/11, ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cùng đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường khảo sát các điểm sạt lở, chỉ đạo địa phương khẩn trương di dời các hộ dân sống trong khu vực sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn.

Trước đó, tối ngày 18/11/2026, tuyến đường từ cầu Phú Thạnh đến Ủy ban Nhân dân xã Phú Hữu xảy ra sạt lở, sụt lún tại 4 vị trí với tổng chiều dài khoảng 190m, gây hư hỏng nền, mặt đường và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân; trong đó, ba vị trí đầu sạt lở có chiều dài lần lượt khoảng 40m, 50m và 40m, phạm vi sạt lở lấn vào mặt đường nhựa từ 0,5-1,5m.

Đáng chú ý, vị trí sạt lở thứ tư có chiều dài khoảng 60m, khu vực sạt lở rộng từ 3-7m, ăn sâu và làm hư hỏng toàn bộ mặt đường nhựa, gây gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Riêng đối với tuyến đường vào Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Hữu (ấp Vĩnh Thạnh) dù đã được gia cố tạm thời nhưng thời gian gần đây vẫn tiếp tục sạt lở gây ảnh hưởng cho việc đi lại của học sinh và người dân trong khu vực.

Đoàn khảo sát Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã tiến hành khảo sát các điểm sạt lở, sụt lún từ cầu Phú Thạnh đến Ủy ban Nhân dân xã Phú Hữu và tuyến đường vào Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Hữu (ấp Vĩnh Thạnh, xã Phú Hữu), nhằm đánh giá mức độ thiệt hại và đề xuất giải pháp khắc phục.

Qua khảo sát các điểm sạt lở, ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đánh giá cao sự chủ động, việc ứng phó thiên tai, sạt lở của xã Phú Hữu nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân; trong đó, địa phương đã nhanh chóng thực hiện phương án mở tuyến đường tạm để người dân đi lại dễ dàng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Phú Hữu vận động các hộ dân có nhà tiếp giáp khu vực sạt lở di dời đến nơi an toàn; nghiên cứu làm đường tạm để duy trì việc đi lại. Đồng thời rào chắn, đặt biển cảnh báo, ngăn người và phương tiện vào khu vực nguy hiểm; cắt tỉa cây ven bờ kênh nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở.

Ông Ngô Công Thức cũng yêu cầu xã Phú Hữu tổ chức chặt cây, mé nhánh các cây cao, tán rộng trong khu vực sạt lở, hạn chế nguy cơ sạt lở lan rộng. Về lâu dài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở, ngành tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu, hỗ trợ địa phương khảo sát địa chất, đánh giá mức độ sạt lở, xây dựng phương án gia cố đồng bộ phù hợp về nguồn vốn, hạ tầng kỹ thuật, yếu tố môi trường, bảo đảm an toàn giao thông và chức năng đê bao phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Để khắc phục sạt lở, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng giao Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Phú Hữu và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu đề xuất, so sánh hiệu quả 2 phương án xây dựng kè toàn tuyến dài 750m và phương án làm tuyến đường tránh phía bên trong kết hợp bố trí dân cư vùng sạt lở. Qua đó tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang xem xét quyết định và triển khai thực hiện phương án khắc phục sạt lở trong thời gian sớm nhất./.