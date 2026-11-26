Lãnh đạo tỉnh An Giang kiểm tra sạt lở ở xã Phú Hữu. (Ảnh: THANH DŨNG)

Sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu, thời gian qua, trên địa bàn liên tiếp xảy ra sạt lở tại nhiều khu vực, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở, công trình giao thông và đời sống nhân dân.

Tại ấp Phú Thành, sáng 12/8, bờ Đông sông Hậu xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 60m, chiều rộng từ 3-7m, ăn sâu vào đất liền. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng đến 6 hộ dân sinh sống trong khu vực.

Trước nguy cơ mất an toàn, chính quyền địa phương đã vận động các hộ di dời khỏi khu vực sạt lở. Đến nay, 4 hộ đã di dời, 2 hộ còn lại đã tháo dỡ một phần nhà ở. Để khắc phục tạm thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã hỗ trợ địa phương 800 triệu đồng và xã đang triển khai thực hiện.

Trên địa bàn xã Phú Hữu thời gian qua xảy ra nhiều vụ sạt lở đất. (Ảnh: THANH DŨNG)

Tiếp đó, chiều 14/11, tại bờ Đông kênh Vĩnh Lộc, thuộc ấp Vĩnh Thạnh, tiếp tục xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 50m, chiều rộng từ 4-6m, ăn sâu đến mép đường giao thông nông thôn. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hại một trại chứa đồ của người dân, đồng thời đe dọa trực tiếp tuyến đường giao thông quan trọng.

Đây là tuyến duy nhất phục vụ việc đi lại hằng ngày của học sinh đến các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; đồng thời phục vụ hoạt động vận chuyển, thi công công trình Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Hữu. Địa phương đang khảo sát, xây dựng phương án khắc phục.

Đáng lo ngại hơn, tối 18/11, tuyến đường từ cầu Phú Thạnh đến Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu, đoạn qua ấp Phú Hiệp, tiếp tục xảy ra sạt lở, sụp lún tại 4 vị trí, với tổng chiều dài khoảng 190m. Trong đó, có vị trí sạt lở dài khoảng 60m, phạm vi ảnh hưởng rộng từ 3-7m, ăn sâu và làm hư hỏng toàn bộ mặt đường nhựa.

Sạt lở ở ấp Phú Hiệp ảnh hưởng việc đi lại của người dân. (Ảnh: THANH DŨNG)

Sự cố chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng đến 9 căn nhà và làm hư hỏng nền, mặt đường tại các vị trí sạt lở. Đặc biệt, tuyến đường này vừa là trục giao thông kết nối vào Trung tâm hành chính xã, vừa thực hiện chức năng đê bao bảo vệ khu vực sản xuất nông nghiệp.

Việc sạt lở làm gián đoạn lưu thông, gây khó khăn cho đi lại, sinh hoạt của người dân, ảnh hưởng hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền và tiềm ẩn nguy cơ đối với sản xuất nông nghiệp.

Chủ động ứng phó, tính toán giải pháp lâu dài

Trước diễn biến sạt lở phức tạp ở xã Phú Hữu, sáng 23/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức dẫn đầu Đoàn công tác đến khảo sát tình hình sạt lở trên tuyến đường từ cầu Phú Thạnh đến Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu và tuyến đường vào Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Phú Hữu, thuộc ấp Vĩnh Thạnh.

Chuyến khảo sát nhằm đánh giá thực tế mức độ thiệt hại, xem xét các phương án xử lý, khắc phục những điểm sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân.

Qua khảo sát thực tế, ông Ngô Công Thức ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền xã Phú Hữu trong công tác ứng phó thiên tai, sạt lở, nhất là việc triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và xây dựng phương án mở tuyến đường tạm phục vụ nhu cầu đi lại.

Lãnh đạo tỉnh An Giang khảo sát các điểm sạt lở để xem xét các phương án xử lý, khắc phục. (Ảnh: THANH DŨNG)

Ông Ngô Công Thức yêu cầu xã tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn tại khu vực sạt lở; duy trì rào chắn, biển cảnh báo, không để người dân và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn; tổ chức chặt cây, mé nhánh những cây cao, tán rộng trong khu vực sạt lở nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố, sạt lở lan rộng.

Đối với những đoạn đường bị sụp lún, gây gián đoạn giao thông, yêu cầu đặt ra là phải có phương án phân luồng, tổ chức lối đi tạm phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại thiết yếu của người dân, nhất là học sinh, nhưng phải đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu.

Theo phương án địa phương đề xuất, tuyến đường tạm dự kiến xây dựng phía sau khu vực sạt lở nghiêm trọng tại vị trí thứ 4, dài khoảng 300m, rộng 1,5m, mặt đường bằng cấp phối đá dăm, phục vụ người dân đi lại bằng xe mô-tô, xe hai bánh; đồng thời, thông báo cấm ô-tô lưu thông trên tuyến đường đang sạt lở.

Về giải pháp lâu dài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh giao các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ địa phương khảo sát địa chất, đánh giá đầy đủ mức độ, phạm vi sạt lở để xây dựng phương án gia cố đồng bộ.

Việc xử lý phải tính toán phù hợp với nguồn vốn, điều kiện hạ tầng kỹ thuật và yếu tố môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời duy trì chức năng đê bao phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý dự án tỉnh phối hợp Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, so sánh hiệu quả hai phương án xây dựng kè toàn tuyến dài 750m hoặc xây dựng tuyến đường tránh phía bên trong kết hợp bố trí dân cư tại vùng sạt lở.

Trên cơ sở đánh giá tính khả thi, hiệu quả đầu tư và yêu cầu bảo đảm an toàn lâu dài, các đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định để sớm triển khai.

Theo tính toán của Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu, nhu cầu kinh phí đầu tư khắc phục, gia cố toàn tuyến đường từ cầu Phú Thạnh đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã khoảng 38 tỷ đồng.

Trong khi đó, nguồn vốn dự kiến hỗ trợ cho địa phương theo Tờ trình số 1614/TTr-SNNMT ngày 11/11/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh là 5,3 tỷ đồng. Nếu được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, địa phương sẽ ưu tiên xử lý trước vị trí sạt lở nghiêm trọng nhất để sớm ổn định việc đi lại.

Phần kinh phí còn thiếu khoảng 32,7 tỷ đồng vượt khả năng cân đối của xã, nên địa phương kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan xem xét hỗ trợ bổ sung để sớm gia cố toàn tuyến, đảm bảo an toàn lâu dài.

Thực tế tại Phú Hữu cho thấy, sạt lở không chỉ gây hư hỏng công trình mà còn tác động trực tiếp đến đời sống, sinh kế người dân, ảnh hưởng phần nào việc đi lại, học tập của thầy cô, học sinh.

Vì vậy, bên cạnh xử lý khẩn cấp các điểm có nguy cơ cao, việc khảo sát, đánh giá tổng thể và lựa chọn phương án đầu tư phù hợp có ý nghĩa quan trọng, tránh tình trạng khắc phục manh mún.

Với những giải pháp trước mắt và định hướng đầu tư lâu dài đang được xem xét, xã Phú Hữu kỳ vọng từng bước khắc phục các điểm sạt lở, ổn định hạ tầng giao thông, bảo vệ vùng sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.