An Giang khẩn trương hoàn thiện đề án khu kinh tế đặc biệt Phú Quốc

Quang cảnh cuộc họp

Chiều 19/10, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến đối với dự thảo đề án. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng (Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Luật Phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh) chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Đinh Văn Nơi; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh An Giang Lê Hồng Thắm; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong; cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ, Lê Văn Phước và Nguyễn Thị Minh Thúy.

Theo dự thảo, đề án đề xuất công nhận toàn bộ địa giới đặc khu Phú Quốc, có diện tích tự nhiên 575,29km², là khu kinh tế đặc biệt. Mục tiêu là phát huy lợi thế kinh tế biển, đảo, xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển tầm quốc tế, tăng cường kết nối với các thị trường khu vực và thế giới.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn Phú Quốc đạt hơn 39.166 tỷ đồng, tăng 39,41% so với cùng kỳ; vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 60.261 tỷ đồng. Trên cơ sở tiềm năng và kết quả phát triển, đề án định hướng mô hình quản lý tích hợp, tăng tính chủ động trong quy hoạch, đầu tư, phát triển hạ tầng và cung ứng dịch vụ công; ưu tiên du lịch quốc tế, hội nghị, chăm sóc sức khỏe và kinh tế biển, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Lộ trình thực hiện đề án đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó chú trọng khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng sau Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng cho biết qua rà soát, đặc khu Phú Quốc cơ bản đáp ứng các điều kiện theo Luật Phát triển đô thị và nghị định hướng dẫn để đề nghị công nhận là khu kinh tế đặc biệt. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm số liệu chính xác, căn cứ pháp lý đầy đủ; đồng thời bổ sung các kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết liên quan đến định hướng phát triển Phú Quốc.

Các sở, ngành phải gửi văn bản góp ý trước 9 giờ ngày 20/10. Sở Tài chính cập nhật số liệu đầu tư; đơn vị tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa đề án theo hướng làm rõ các tiêu chí, tác động, khó khăn, thách thức và giải pháp khắc phục. Đề án cũng cần bổ sung nội dung về tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm quốc phòng, an ninh; nghiên cứu, kiến nghị thành lập khu thương mại tự do tại Phú Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan đồng bộ triển khai những đề án về tổ chức bộ máy và phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; phối hợp hoàn thiện hồ sơ đúng tiến độ, trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp chuyên đề ngày 30/10, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền quyết định.