An Giang khẩn trương duy tu, khắc phục sụt lún trên tuyến tránh Long Xuyên

Tuyến tránh Long Xuyên qua địa bàn phường Long Xuyên (An Giang). (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Trước thực trạng đường dẫn hai bên mố cầu trên tuyến tránh Long Xuyên xuất hiện tình trạng sụt lún, tạo gờ dốc gây nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông sau khi dự án hết thời hạn bảo hành, các cơ quan chức năng tỉnh An Giang đang khẩn trương triển khai các giải pháp duy tu, sửa chữa, khắc phục các điểm đen giao thông đó, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và phương tiện khi lưu thông qua tuyến đường huyết mạch này.

Theo Sở Xây dựng An Giang, dự án tuyến tránh Long Xuyên khởi công ngày 18/01/2022 và chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng ngày 16/6/2024. Thời điểm triển khai dự án, Bộ Giao thông vận tải (nay đã hợp nhất với Bộ Xây dựng) là chủ đầu tư; trong đó Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận là đơn vị được giao trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Sau khi kết thúc thời hạn bảo hành theo quy định, kể từ tháng 6/2026, Sở Xây dựng An Giang chính thức tiếp nhận công tác quản lý toàn bộ tuyến tránh.

Tuy nhiên, quá trình khai thác đường tránh, một số vị trí tiếp giáp giữa đường dẫn và cầu trên toàn tuyến xuất hiện hiện tượng lún sụt, tạo thành các gờ dốc cao, gây xóc và uy hiếp trực tiếp đến an toàn giao thông của các phương tiện.

Trước tình hình trên, nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn và lập lại trật tự an toàn giao thông, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh An Giang) cùng các phường Mỹ Thới, Long Xuyên, Bình Đức tiến hành khảo sát thực tế toàn bộ các cầu trên tuyến, kiến nghị cấp thẩm quyền bố trí nguồn vốn để đầu tư đồng bộ hệ thống chiếu sáng, bù lún các đoạn đường vào cầu.

Ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng An Giang cho biết, do đi qua vùng địa chất đặc trưng của Đồng bằng sông Cửu Long, một số vị trí mố cầu trên tuyến xảy ra hiện tượng lún kỹ thuật ở đoạn đường đầu cầu, nhu cầu kinh phí để khắc phục qua khảo sát thực tế khoảng 480 tỷ đồng. Trong năm nay, dự kiến bố trí khoảng 350 tỷ đồng (ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 300 tỷ đồng và ngân sách địa phương khoảng 50 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến nay, kế hoạch phân bổ mới bố trí được 50 tỷ đồng.

Trước nguồn vốn còn hạn hẹp, Sở Xây dựng đã chủ động ưu tiên xử lý trước các vị trí lún nặng tại cầu Rạch Mương Thơm và cầu Ông Câu, đồng thời lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm. Hiện tại, công tác khắc phục tại hai đầu cầu Mương Thơm và cầu Ông Câu đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Đồng thời, đang tiếp tục triển khai sửa chữa, bù lún tại các cầu tiếp theo trên toàn tuyến tránh Long Xuyên.

Tuyến tránh Long Xuyên có quy mô hạ tầng hiện đại và đóng vai trò như một "mạch máu" giao thông chiến lược, tạo động lực bứt phá toàn diện cho kinh tế-xã hội tỉnh An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng.

Dự án có chiều dài tuyến xây dựng mới 15,3km và đoạn nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 80 khoảng 2km, điểm đầu kết nối với đường dẫn vào cầu Vàm Cống (xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ) và điểm cuối giao với Quốc lộ 91 (phường Bình Đức, An Giang), tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m, với 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, vận tốc thiết kế 80km/h. Toàn tuyến xây dựng 18 cây cầu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực vĩnh cửu, bề rộng mặt cầu được thiết kế đồng bộ với nền đường, tải trọng thiết kế tiêu chuẩn HL-93.

Các phương tiện lưu thông trên tuyến tránh Long Xuyên. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Tuyến tránh Long Xuyên giúp tách dòng xe tải nặng và xe vận chuyển đường dài ra khỏi trung tâm đô thị, giúp thời gian di chuyển từ Châu Đốc về cầu Vàm Cống giảm, đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt. Cạnh đó, tuyến đường hình thành một trục phát triển mới bao quanh đô thị Long Xuyên, mở rộng dư địa quỹ đất bên sườn Tây. Đây là đòn bẩy thúc đẩy quá trình đô thị hóa, tạo mặt bằng sạch để địa phương mời gọi và thu hút các tập đoàn lớn đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các khu đô thị vệ tinh.

Đồng thời, tuyến đường đóng vai trò như một mắt xích kết nối trục liên hoàn giữa cầu Vàm Cống, Quốc lộ 80, cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi và tạo tiền đề để kết nối trực tiếp với tuyến đường kết nối Rạch Giá-Long Xuyên đang chuẩn bị đầu tư. Sự thông suốt này tối ưu hóa chi phí logistics, giúp hàng hóa nông-thủy sản từ An Giang và các khu vực lân cận xuất khẩu nhanh chóng sang Campuchia cũng như phân phối về thành phố Hồ Chí Minh; cải thiện đời sống an sinh xã hội cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương./.