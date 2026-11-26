Người dân được khám, tư vấn điều trị các bệnh lý về mắt và cấp thuốc miễn phí

Chương trình ưu tiên người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, chú trọng nhóm người từ 40 tuổi trở lên, độ tuổi có nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt như đục thủy tinh thể, khô mắt, glôcôm và một số bệnh lý khác.

Theo kế hoạch, chương trình dự kiến khám cho 200 người trong ngày. Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang trực tiếp thăm khám, tư vấn tình trạng sức khỏe thị lực, hướng dẫn cách chăm sóc, phòng ngừa bệnh lý về mắt và cấp thuốc miễn phí theo chỉ định chuyên môn.

Đáng chú ý, chương trình hỗ trợ 5 suất phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho người thuộc diện chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn được địa phương xác nhận. Những trường hợp khác có nhu cầu phẫu thuật cũng được xem xét hỗ trợ từ 30% đến 70% chi phí.

Hoạt động góp phần đưa dịch vụ chăm sóc mắt đến gần hơn với người dân, nhất là những người gặp khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ y tế. Qua đó, giúp phát hiện sớm các bệnh lý về mắt, nâng cao nhận thức và chủ động bảo vệ thị lực, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay chăm lo sức khỏe cộng đồng.