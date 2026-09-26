An Giang: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao quà cho 300 hộ nghèo xã Ba Chúc

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Ba Chúc

Tại chương trình, đoàn đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân. Đồng thời, trao 300 suất quà cho hộ nghèo và gia đình chính sách, mỗi suất gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu; trao thêm 25 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 150 triệu đồng.

Đông người dân đến khám bệnh

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, chia sẻ niềm vui khi được phối hợp cùng các đơn vị trao những phần quà thiết thực đến bà con xã Ba Chúc, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với những hoàn cảnh còn khó khăn.

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân

Đại diện lãnh đạo địa phương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều, Đoàn khám bệnh nhân đạo, Công ty TNHH Vận tải Trang An Toàn và các đơn vị, nhà tài trợ. Đây là hoạt động thiện nguyện thiết thực, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân.

Trao gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Ba Chúc

Người dân đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và nhận quà

Đại diện địa phương cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều và các đơn vị, nhà tài trợ

Địa phương mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong các hoạt động chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.