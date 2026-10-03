An Giang: Khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình-Chrey Thom

Tham dự lễ công bố có đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hoàng Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao.

Đại biểu Vương quốc Campuchia tham dự buổi lễ có Đại tướng Prak Sovanna, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia; Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kandal Nou Sakhan; Tỉnh trưởng tỉnh Kandal Kuoch Chamroeun...

Lãnh đạo tỉnh An Giang và tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) cùng các đại biểu cắt băng khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định: Việc nâng cấp cặp Cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom lên cửa khẩu quốc tế là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh An Giang và tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) nói chung và khu vực biên giới nói riêng. Đây không chỉ là bước tiến trong hoàn thiện hệ thống cửa khẩu mà còn mở ra điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, logistics, du lịch... Qua đó, từng bước hình thành các động lực phát triển mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực biên giới.

Chương trình văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.

Để cặp Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - Chrey Thom phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị, các cơ quan chức năng của hai nước, đặc biệt là tỉnh An Giang và tỉnh Kandal tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới.

Các lực lượng chức năng hai bên cần tiếp tục công khai, minh bạch và đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hóa qua cửa khẩu; thực hiện chính sách thuế, phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật mỗi nước; đồng thời bảo đảm chặt chẽ yêu cầu về quốc phòng, an ninh và quản lý biên giới.

Trong thời gian tới, tỉnh An Giang tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu. Tăng cường xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng phía bên kia biên giới duy trì trao đổi thông tin, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom lên cửa khẩu quốc tế là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho khu vực biên giới. Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, cặp Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - Chrey Thom sẽ phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đồng thời góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.