An Giang: Khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom

Sáng 3/10, UBND tỉnh An Giang phối hợp với Tòa Hành chính tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) tổ chức Lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, công bố Nghị quyết số 219/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt nâng cấp Cửa khẩu chính Khánh Bình, tỉnh An Giang thành Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình.

Cặp Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - Chrey Thom được kỳ vọng góp phần thiết lập vành đai an ninh, chủ động kiểm soát và ngăn chặn các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người và gian lận thương mại.

Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình có vị trí thuận lợi cả về đường bộ và đường thủy, cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia khoảng 75km. Cửa khẩu được định hướng kết nối với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tạo thêm tiềm năng phát triển thương mại biên giới, logistics và du lịch.

Các đại biểu chứng kiến thông quan phương tiện chở hàng hóa qua cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh kỳ vọng việc khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - Chrey Thom sẽ tạo thêm động lực phát triển mới. Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình được định hướng trở thành điểm trung chuyển hàng hóa của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước sang thị trường Campuchia cũng như các quốc gia ASEAN.

Tỉnh An Giang đặt mục tiêu đưa tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom đạt khoảng 1,2 tỷ USD vào năm 2030.

Về du lịch và mở rộng đối ngoại, việc cho phép công dân và phương tiện của nước thứ ba qua lại sẽ tạo điều kiện hình thành các tour, tuyến du lịch quốc tế liên hoàn, kết nối An Giang và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia) và các nước trong khu vực.

Phương tiện chở hàng hóa đầu tiên thông quan tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom.

Thông qua hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa của nước thứ ba, cặp cửa khẩu góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh con người và văn hóa của Việt Nam và Campuchia nói chung, An Giang và Kandal nói riêng; đồng thời tăng cường kết nối, giao lưu giữa hai nước và hai địa phương trong quá trình hội nhập.

Kinh tế biên mậu phát triển được kỳ vọng thu hút thêm các nhà đầu tư vào Khu kinh tế Cửa khẩu An Giang, tạo thêm việc làm trong các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, logistics, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao thu nhập cho người dân khu vực biên giới.

Sau khi cửa khẩu Khánh Bình được nâng cấp, tỉnh An Giang có 4 cửa khẩu quốc tế tiếp giáp các tỉnh Kandal, Takeo và Kampot của Campuchia, gồm Tịnh Biên, Hà Tiên, Vĩnh Xương và Khánh Bình.

Khánh Bình - Chrey Thom là cặp cửa khẩu quốc tế thứ hai giữa An Giang và Kandal, sau cặp cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương - Kaam Samnor.