An Giang khai quật 15.210 mộ liệt sĩ, thu mẫu ADN tại hơn 11.000 mộ

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 22/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm).

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang trao giấy khen của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho các cá nhân.

Giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026), Đội K92 và Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ. Giai đoạn XXVI (mùa khô 2026 - 2027), từ ngày 29/7/2026 đến ngày 19/10/2026, đã tìm kiếm, quy tập được 161 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính.

Năm 2026 đã tìm kiếm, quy tập được 331/250, vượt 81 so với chỉ tiêu, đạt 132,40%. Nâng tổng số hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được trong Chiến dịch 500 ngày đêm lên 331/410 hài cốt liệt sĩ, đạt 80,73%.

Về công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, đã hoàn thành việc khai quật tại 20/20 nghĩa trang liệt sĩ, với 15.210/15.210 mộ, đạt 100%; trong đó, lấy được mẫu hài cốt liệt sĩ tại 11.016 mộ, đạt 72,42%.

Đến nay, đã hoàn thành việc xây dựng lại các mộ liệt sĩ đã khai quật tại 20/20 nghĩa trang; hoàn thành nhiệm vụ trước 6,5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia và trước 22 ngày so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và quyết liệt hơn nữa; đồng thời tin tưởng với sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, tỉnh An Giang sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp lại sự mong mỏi của nhân dân và thân nhân các liệt sĩ.