An Giang khai quật 15.210 mộ liệt sĩ, lấy hơn 11.000 mẫu sinh phẩm giám định ADN

An Giang tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, địa phương, tỉnh An Giang đạt nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, tỉnh hoàn thành trước thời hạn nhiệm vụ khai quật mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Đến ngày 8.10, toàn tỉnh đã hoàn thành khai quật 15.210/15.210 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 20/20 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch. Qua đó, thu thập được 11.016 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, đạt 72,42% tổng số mộ đã khai quật. Toàn bộ mẫu sinh phẩm được bàn giao cho các cơ quan chuyên môn phục vụ giám định ADN.

Đáng chú ý, An Giang hoàn thành nhiệm vụ sớm 6,5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia và sớm 22 ngày so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu. Sau khi hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu, các phần mộ tại 20 nghĩa trang liệt sĩ đều được xây dựng, hoàn trả theo quy định, bảo đảm sự trang nghiêm và tôn kính đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đội K93 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ô Lâm

Để đạt kết quả trên, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đã chủ động thành lập 14 đội lấy mẫu, huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức tập huấn, triển khai làm điểm, rút kinh nghiệm trước khi thực hiện đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Mặc dù điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều phần mộ có kết cấu kiên cố, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm quy trình khai quật, lấy mẫu, bảo quản, bàn giao và hoàn trả hiện trạng phần mộ.

Đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, trong năm 2026, hai Đội K92 và K93 đã tìm kiếm, quy tập được 331 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh, vượt 81 hài cốt so với chỉ tiêu năm, đạt 132,4% kế hoạch.

Kết quả này đồng thời tương đương 80,73% chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập của toàn Chiến dịch 500 ngày đêm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 2 liệt sĩ là Đặng Văn Dùng và Nguyễn Văn Minh.

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc tỉnh An Giang

Song song đó, công tác thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được triển khai đồng bộ. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia; phát huy vai trò của cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân trong cung cấp thông tin về nơi an táng, khu vực chôn cất liệt sĩ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang khen thưởng 30 tập thể, 60 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh khen thưởng 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân và Quân khu tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.