An Giang: Khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về biên giới, biển đảo Việt Nam

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình Nguyễn Quốc Huy (ảnh trên) cho biết: Sự kiện là hoạt động văn hóa - chính trị mang ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Nghị quyết nhấn mạnh biên giới, biển đảo là chủ quyền thiêng liêng, không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế và nền tảng cốt lõi của sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Ông Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi tư duy: Từ khai thác biển thuần túy sang quản trị biển hiện đại; từ phát triển kinh tế ven biển sang phát triển quốc gia biển mạnh; từ quản lý ngành sang quản trị tổng hợp không gian biển. Đồng thời, văn hóa biển được xác định là nền tảng tinh thần và sức mạnh mềm của dân tộc.

Tại không gian triển lãm, Ban Tổ chức giới thiệu 80 mẫu tranh cổ động tấm lớn sắc nét, giàu tính nghệ thuật và biểu cảm. Bằng ngôn ngữ hội họa sinh động và thông điệp trực quan, các tác phẩm khắc họa chân thực hình ảnh người chiến sĩ ngày đêm chắc tay súng bảo vệ biển trời Tổ quốc; những người dân chài kiên cường vươn khơi bám biển; cùng sự thay đổi từng ngày của các đô thị, vùng kinh tế ven biển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững.

Triển lãm không chỉ thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương đến thưởng lãm, mà còn khơi dậy sâu sắc lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong việc chung tay giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Việt Nam.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở và Thể thao Huỳnh Thị Như Lam (ảnh trên) cho biết, đối với An Giang, biên giới, biển đảo không chỉ có ý nghĩa đặc biệt về quốc phòng, an ninh, mà còn là không gian phát triển, nguồn lực quan trọng để địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế và hướng đến phát triển bền vững. Với đường biên giới đất liền cùng không gian biển, đảo rộng lớn, An Giang có vị trí quan trọng trong kết nối, giao thương, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Nhận thức sâu sắc điều đó, tỉnh đã xác định định hướng xây dựng An Giang trở thành tỉnh giàu mạnh từ biển, đưa kinh tế biển trở thành một trong những động lực quan trọng cho phát triển; đồng thời chú trọng bảo vệ hệ sinh thái, gìn giữ và phát huy văn hóa biển, nâng cao đời sống Nhân dân, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Chính từ đặc điểm và trách nhiệm của một địa phương có cả biên giới đất liền và biển, đảo, chúng tôi càng nhận thức rằng, công tác tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ phải được thực hiện thường xuyên, bằng những hình thức gần gũi, sinh động và dễ tiếp cận; để tình yêu quê hương, đất nước không chỉ dừng lại ở nhận thức, tình cảm, mà thực sự trở thành ý thức, trách nhiệm và hành động tự giác của mỗi người dân.

Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh, triển lãm có ý nghĩa khi được tổ chức đúng vào dịp An Giang diễn ra các hoạt động kỷ niệm 158 năm Ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026). Trong không khí phấn khởi và đầy tự hào này, những tác phẩm tuyên truyền về biên giới, biển đảo hôm nay không chỉ góp phần khơi dậy lòng yêu nước, mà còn là dịp để chúng ta tưởng nhớ, tri ân những thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương, kiên cường đấu tranh vì độc lập, tự do và chủ quyền của Tổ quốc.

Đây cũng là dịp để người dân An Giang và du khách có thêm cơ hội thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật cổ động có giá trị; góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời tạo điểm nhấn ý nghĩa trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 158 năm Ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh.