An Giang khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật 'Dấu ấn thời gian'

Đại biểu tham quan Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề "Dấu ấn thời gian". (Ảnh: TRƯƠNG MINH ĐIỀN)

Triển lãm diễn ra trong không khí ấm áp của tháng 10 - Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Sự kiện quy tụ hàng loạt tác phẩm tiêu biểu của 24 nghệ sĩ nhiếp ảnh cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Lãnh, Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh An Giang, nhấn mạnh nhiếp ảnh là nghệ thuật lưu giữ khoảnh khắc, nhưng để tác phẩm trường tồn cùng năm tháng đòi hỏi chiều sâu trải nghiệm và tấm lòng gắn bó thiết tha với quê hương.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Lãnh, Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh An Giang phát biểu. (Ảnh: TRƯƠNG MINH ĐIỀN)

Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Lãnh, dù ở độ tuổi “xưa nay hiếm”, đôi chân có thể chậm hơn trước dốc đứng Thất Sơn hay đôi tay có phần rung nhẹ, nhưng góc nhìn và trái tim nghệ thuật của các nghệ sĩ lão thành ở An Giang vẫn luôn đong đầy cảm xúc.

Ban tổ chức tặng quà lưu niệm cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh cao tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang. (Ảnh: TRƯƠNG MINH ĐIỀN)

Mỗi bức ảnh trưng bày không chỉ là kỹ thuật ánh sáng mà còn là những chứng nhân lịch sử ghi dấu sự đổi thay của An Giang qua nhiều thập kỷ, mang đậm hơi thở cuộc sống dung dị của các dân tộc Kinh, Chăm, Hoa, Khmer, đồng thời là tấm gương sáng về tinh thần “Tuổi cao-Gương sáng” cho thế hệ trẻ học tập.

Triển lãm “Dấu ấn thời gian” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh những cống hiến bền bỉ của thế hệ tiền bối, đồng thời thể hiện sự chăm lo đời sống tinh thần cho người cao tuổi của các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Triển lãm “Dấu ấn thời gian” diễn ra từ ngày 20/10 đến hết ngày 30/10/2026, tại trụ sở Liên Hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang.