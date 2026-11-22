Lãnh đạo tỉnh An Giang dự khai mạc hội chợ.

Tối 22/11, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang khai mạc Hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Du lịch kết hợp không gian ẩm thực, mua sắm trên đường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá.

Dự khai mạc có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Khai mạc Hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Du lịch kết hợp không gian ẩm thực, mua sắm.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang Quảng Xuân Lụa cho biết, hội chợ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 29/11, trên đường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang; với quy mô khoảng 200 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và kết nối giao thương.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Du lịch kết hợp không gian ẩm thực, mua sắm.

Hội chợ được tổ chức với các không gian trưng bày, triển lãm và trải nghiệm đa dạng. Không gian triển lãm sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm đặc trưng An Giang giới thiệu những thành tựu, tiềm năng và thế mạnh của ngành nông nghiệp tỉnh và trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm có tiềm năng phát triển thị trường.

Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và các đại biểu tham quan các gian hàng.

Không gian triển lãm du lịch An Giang giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, tập trung vào du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, tâm linh, du lịch cộng đồng, biển đảo và nghỉ dưỡng. Thông qua hình ảnh, ấn phẩm quảng bá và mã QR, khách tham quan có thể tiếp cận thông tin về các điểm đến, cơ sở lưu trú, chương trình tour, tuyến du lịch và các hoạt động trải nghiệm tại An Giang.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm với các đại biểu.

Không gian ẩm thực với khoảng 50 gian hàng, giới thiệu các món ăn truyền thống, đặc sản địa phương, bánh dân gian và những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, các gian hàng được khuyến khích ứng dụng mã QR và thông tin điện tử nhằm giới thiệu nguồn gốc, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và thông tin liên hệ của các chủ thể sản xuất.

Ẩm thực người Chăm thu hút thực khách tại hội chợ.

Ngoài ra, hội chợ còn có chương trình trình diễn, giới thiệu các món ăn đặc trưng và bánh dân gian của tỉnh An Giang, với sự tham gia của các đầu bếp, nhà hàng, nghệ nhân ẩm thực và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Các hoạt động quảng diễn, chế biến và phục vụ món ăn miễn phí sẽ góp phần giới thiệu nét độc đáo trong văn hóa ẩm thực địa phương.

Chương trình biểu diễn văn hóa, văn nghệ của đồng bào Chăm, Hoa, Khmer cũng được tổ chức, góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc cộng đồng và sự đa dạng văn hóa của vùng đất An Giang…