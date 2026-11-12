An Giang khai mạc Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia

Đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khai mạc hội chợ.

Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia năm 2026 có 150 gian hàng của hơn 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hai nước, trong đó có gần 30 doanh nghiệp Campuchia.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang Nguyễn Thống Nhất phát biểu chào mừng.

Phát biểu chào mừng, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang Nguyễn Thống Nhất cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tiếp giáp 3 tỉnh Kandal, Takeo và Kampot đạt khoảng 1,127 tỷ USD.

Theo ông Nguyễn Thống Nhất, sau khi hợp nhất địa giới hành chính, không gian phát triển của An Giang được mở rộng, tạo thêm dư địa kết nối thương mại với các địa phương của nước bạn Campuchia. Tỉnh có thế mạnh về lúa gạo, thủy sản, nông sản, thực phẩm chế biến cùng hệ thống cửa khẩu, giao thông liên kết.

Đặc biệt là cặp cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - Chrey Thom giúp mở thêm đường kết nối trực tiếp với tỉnh Kandal, thúc đẩy lưu thông hàng hóa giữa hai bên.

Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương phát biểu khai mạc hội chợ.

Phát biểu khai mạc hội chợ, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, hội chợ là cầu nối giao thương giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Campuchia, tạo điều kiện quảng bá sản phẩm, kết nối nhà sản xuất với thương nhân và người tiêu dùng; thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát triển.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ.

Trong 3 ngày diễn ra hội chợ, du khách, người tiêu dùng được mua sắm hàng hóa với nhiều ưu đãi, chương trình khuyến mãi. Hội chợ còn diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, các phiên livestream quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, góp phần giới thiệu hàng hóa hai nước, kích cầu tiêu dùng.

Hội chợ diễn ra cùng thời điểm với Hội nghị “Kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia năm 2026”. Các hoạt động nằm trong khuôn khổ đề án đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, xuất khẩu hàng hóa sang Campuchia, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.