Bà Nguyễn Hằng Nga, Giám đốc Trung tâm triển lãm Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam, phát biểu

Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026 khai mạc tại phường Rạch Giá, không chỉ mở ra không gian giao lưu, quảng bá bản sắc văn hóa các vùng miền, mà còn đặt ra thông điệp về trách nhiệm gìn giữ di sản, phát huy sức mạnh văn hóa và khơi dậy nguồn lực nội sinh cho phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Sự kiện có sự tham dự của bà Nguyễn Hằng Nga, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam; bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đại biểu và đông đảo người dân.

Văn hóa – nền tảng tinh thần và sức mạnh nội sinh của dân tộc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, bà Nguyễn Hằng Nga, Giám đốc Trung tâm triển lãm Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam, nêu rõ, văn hóa luôn hiện diện trong từng bước đi của dân tộc, kết tinh thành lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, lòng nhân ái, sáng tạo và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam.

Do đó, việc tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ Nhất năm 2026 là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt bởi là sự kiện mở đầu cho cách thức các hoạt động văn hóa có quy mô, tính kết nối và sức lan tỏa rộng rãi góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần với người dân để văn hóa không chỉ là giới thiệu, trưng bày mà còn là trải nghiệm, thực hành, sáng tạo và thụ hưởng ngay trong đời sống cộng đồng.

Cùng với đó là nơi những giá trị truyền thống gặp gỡ tinh thần sáng tạo đương đại; là nơi các địa phương cùng giới thiệu bản sắc, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và mở rộng cơ hội hợp tác,… góp phần tạo nên diện mạo phong phú của văn hóa Việt Nam.

Vậy nên, tổ chức Ngày hội tại An Giang không chỉ tạo điều kiện để giới thiệu, quảng bá những giá trị đặc sắc của địa phương mà còn mở rộng không gian giao lưu, kết nối với các vùng miền trong cả nước thúc đẩy liên kết vùng phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, thân thiện, năng động và sáng tạo.

Giám đốc Trung tâm triển lãm Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam nhận định, Ngày văn hóa Việt Nam sẽ trở thành dịp để mỗi người dân Việt nam thêm tự hào về truyền thống dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và chung tay phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I vì thế mang ý nghĩa khơi dậy nhận thức về văn hóa trong đời sống cộng đồng, góp phần đưa những giá trị vốn được xem là di sản trở thành tài sản tinh thần sống động, hiện diện trong cách ứng xử, lối sống, sáng tạo và lựa chọn của mỗi người.

An Giang – nơi hội tụ bản sắc, mở rộng không gian kết nối văn hóa

Việc Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I được tổ chức tại An Giang góp phần khẳng định vị thế của vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, có nhiều tiềm năng trong kết nối giao lưu, quảng bá bản sắc và phát triển du lịch văn hóa, bởi, An Giang là vùng đất giao thoa của nhiều cộng đồng dân tộc với không gian sinh hoạt văn hóa đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Những giá trị văn hóa Khmer, Hoa, Chăm cùng văn hóa Việt trong quá trình cộng cư, giao lưu và phát triển đã tạo nên diện mạo phong phú, đa dạng, giàu tính nhân văn.

An Giang - Vùng đất giao thoa của nhiều cộng đồng dân tộc với không gian sinh hoạt văn hóa đặc trưng

Chính sự đa dạng ấy là tài sản quý giá, tạo nên sức hấp dẫn riêng của An Giang trong bức tranh văn hóa Việt Nam. Mỗi di sản, lễ hội, phong tục, loại hình nghệ thuật, nghề truyền thống hay câu chuyện về vùng đất đều có thể trở thành chất liệu để quảng bá hình ảnh địa phương, kết nối cộng đồng và phát triển những sản phẩm văn hóa có giá trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, cho biết, thông qua Ngày hội Văn hóa Việt Nam, tỉnh mong muốn tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác với các địa phương trong công tác bảo tồn di sản, phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng; từng bước đưa những giá trị văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển bền vững.

Đây là hướng đi có ý nghĩa trong bối cảnh văn hóa ngày càng được nhìn nhận như một nguồn lực phát triển. Nếu được khai thác đúng hướng, những giá trị văn hóa đặc trưng có thể tạo nên sản phẩm du lịch khác biệt, thúc đẩy các ngành nghề sáng tạo, mở rộng sinh kế cho cộng đồng và nâng cao sức cạnh tranh của địa phương.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND mong muốn các đại biểu, nghệ nhân, nghệ sĩ và du khách có những trải nghiệm tốt đẹp về vùng đất và con người An Giang; cảm nhận được sự thân thiện, nghĩa tình, hiếu khách của Nhân dân địa phương, cũng như những giá trị văn hóa độc đáo của vùng đất nơi địa đầu Tây Nam Tổ quốc.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu và người dân tham quan những gian hàng giới thiệu sản phẩm của các địa phương, thưởng thức chương trình nghệ thuật. Những hoạt động ấy góp phần tạo nên không gian giao lưu, lan tỏa thông điệp gìn giữ cội nguồn, bảo vệ những giá trị tốt đẹp, phát huy bản sắc, thúc đẩy sáng tạo và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh