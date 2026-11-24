Đại biểu dự lễ khai mạc ngày hội.

Đến dự khai mạc ngày hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Thanh Hương; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tống Phước Trường. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong dự, phát biểu tại ngày hội.

Ngày hội diễn ra từ ngày 23 đến 25/11, đúng dịp Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer Nam Bộ, với rất nhiều hoạt động. Đây là dịp để cộng đồng cùng gìn giữ, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời giao lưu, kết nối các dân tộc.

Nghi thức chào cờ tại lễ khai mạc.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong phát biểu tại ngày hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong phát biểu nhấn mạnh: Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2026 là một trong 12 hoạt động thuộc Festival “Dòng xanh An Giang”, có ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, chăm lo đời sống tinh thần của đồng bào Khmer.

Ngày hội còn là dịp để đồng bào các dân tộc, nhất là đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung và An Giang nói riêng, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo tồn văn hóa truyền thống; tăng cường gặp gỡ, giao lưu thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiết mục văn nghệ trình diễn tại lễ khai mạc.

Thông qua các hoạt động, ngày hội góp phần tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer trong tỉnh đến với đồng bào cả nước và du khách; tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc trong và ngoài tỉnh.

Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Lãnh đạo tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Giải đua Ghe ngo tỉnh năm 2026

Điểm nhấn của ngày hội là Giải đua ghe Ngo tỉnh An Giang năm 2026 với 30 đội tham gia, tranh tài ở các nội dung 800m nam, 800m nam - nữ phối hợp và 1.200m nam. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào thi đấu cự ly 800m nam, thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân.

Các đội ghe ngo thi đấu cự ly 800m nam.

Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch, ngày hội góp phần tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer, từ phong tục, tập quán, nghệ thuật truyền thống đến các hoạt động sinh hoạt cộng đồng...