An Giang khai giảng các lớp bồi dưỡng cán bộ, đại biểu HĐND cấp xã

Trao quyết định Ban cán sự lớp lâm thời của 2 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K20B07-AG và K20B08-AG.

Hai lớp Cao cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị khu vực IV phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang và Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức. Chương trình bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã do Sở Nội vụ phối hợp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng thực hiện, diễn ra từ ngày 26 đến 30/10, với 40 tiết học.

Các chương trình nhằm nâng cao kiến thức lý luận, kỹ năng công tác và năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đại biểu HĐND cấp xã.