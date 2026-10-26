An Giang khai giảng các lớp bồi dưỡng cán bộ, đại biểu HĐND cấp xã
Ngày 26/10, An Giang khai giảng 2 lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2026–2028 với 120 học viên và các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026–2031 với hơn 200 học viên.
Hai lớp Cao cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị khu vực IV phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang và Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức. Chương trình bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã do Sở Nội vụ phối hợp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng thực hiện, diễn ra từ ngày 26 đến 30/10, với 40 tiết học.
Các chương trình nhằm nâng cao kiến thức lý luận, kỹ năng công tác và năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đại biểu HĐND cấp xã.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-khai-giang-cac-lop-boi-duong-can-bo-dai-bieu-hdnd-cap-xa-a500684.html