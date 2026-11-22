Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, UBND tỉnh An Giang giới thiệu các khu vực lấn biển, trục kinh tế kết nối hai trung tâm đô thị Rạch Giá - Long Xuyên, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu chức năng thuộc khu kinh tế cửa khẩu, dự án du lịch tại Núi Cấm, Núi Sam và các định hướng phát triển cụm công nghiệp, nhà máy chế biến sâu.

Hiện An Giang có 66 dự án đủ điều kiện kêu gọi đầu tư, 197 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện các điều kiện triển khai, tạo cơ sở để doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu, lựa chọn cơ hội hợp tác phù hợp.

Các đại biểu tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư

Tại hội nghị, các nhà đầu tư quan tâm trao đổi về giải pháp phát triển không gian kinh tế biển, các dự án lấn biển gắn với quy hoạch đô thị bền vững; đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, logistics, công nghiệp chế biến và du lịch; khả năng huy động nguồn lực xã hội thông qua phương thức PPP để triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm, tăng cường kết nối vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Phối cảnh không gian lấn biển dự kiến tại Cụm Rạch Giá - An Biên - Hòn Đất - An Minh, tỉnh An Giang

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, công tác xúc tiến đầu tư thời gian qua đạt kết quả tích cực, chỉ tiêu huy động vốn đầu tư toàn xã hội thông qua các dự án đầu tư đạt khoảng 102% kế hoạch. Đáng chú ý, tỉnh đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 474 dự án theo các nghị quyết của Quốc hội, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục triển khai hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng lưu ý, hoạt động xúc tiến đầu tư phải hướng đến kết quả thực chất, tránh tình trạng ký kết thỏa thuận, cam kết nhưng không triển khai. Nhà đầu tư cần chủ động nghiên cứu, xây dựng đề xuất cụ thể, thực hiện đúng tiến độ và trách nhiệm đã cam kết. Tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án đang triển khai, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án mới.