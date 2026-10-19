An Giang kết nối tín dụng, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững

Quang cảnh chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang

Nhằm tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng chính thức, nâng cao kiến thức tài chính và phát triển kinh tế bền vững, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang dự kiến phối hợp triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Theo dự thảo chương trình, hai đơn vị sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng, ngân hàng, tài chính toàn diện và bình đẳng giới.

Trong đó, chú trọng phổ biến các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo bền vững và các chương trình tín dụng chính sách xã hội, giúp hội viên phụ nữ nắm bắt thông tin, lựa chọn nguồn vốn phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế.

Đối tượng được quan tâm hỗ trợ là phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ ở địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo; đồng thời chú trọng phụ nữ khởi nghiệp, nữ chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý.

Thông qua phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Agribank và các tổ chức tín dụng liên quan, chương trình hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các mô hình tiết kiệm, vay vốn do Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý.

Bên cạnh hỗ trợ tiếp cận vốn, hội viên sẽ được hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính hộ gia đình, sử dụng vốn đúng mục đích và nâng cao khả năng hoàn trả nợ vay.

Một nội dung quan trọng khác là nâng cao kiến thức, kỹ năng tài chính cho phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số. Hai đơn vị dự kiến phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn về thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ ngân hàng số, quản lý tài chính cá nhân và phòng ngừa rủi ro trong giao dịch.

Qua đó, giúp hội viên chủ động tiếp cận các tiện ích ngân hàng hiện đại, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, tín dụng đen và hoạt động cho vay trái pháp luật.

Lễ ký kết giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang

Chương trình cũng định hướng kết nối các tổ chức tín dụng với hội viên, phụ nữ khởi nghiệp và các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, tạo điều kiện trao đổi thông tin, giới thiệu sản phẩm tài chính phù hợp và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Các mô hình phát triển du lịch cộng đồng, du lịch xanh, ngành nghề truyền thống và sản xuất gắn với lợi thế địa phương được quan tâm, góp phần mở rộng sinh kế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho phụ nữ.

Song song đó, hai đơn vị dự kiến thúc đẩy tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tài chính xanh, khuyến khích phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Việc tiếp cận vốn được thực hiện theo quy định hiện hành và đáp ứng các điều kiện cho vay của tổ chức tín dụng.

Công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng cũng được chú trọng thông qua các hoạt động tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu những mô hình phụ nữ sử dụng vốn hiệu quả, phát triển sản xuất, kinh doanh thành công. Qua đó, khuyến khích phụ nữ tự tin khởi nghiệp, nâng cao năng lực quản lý và phát huy vai trò trong phát triển kinh tế gia đình, địa phương.

Bên cạnh nhiệm vụ hỗ trợ phát triển kinh tế, chương trình còn hướng đến các hoạt động an sinh xã hội dành cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, hải đảo và địa bàn chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Các hoạt động dự kiến gồm hỗ trợ nhà ở, học bổng, thiết bị học tập, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, nước sạch và phương tiện sinh kế, góp phần cải thiện điều kiện sống cho các đối tượng cần trợ giúp.

Để bảo đảm hiệu quả phối hợp, dự thảo chương trình xác định việc xây dựng kế hoạch triển khai hằng năm phải gắn với nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra, thời gian thực hiện và trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị. Hai bên dự kiến tổ chức đánh giá định kỳ, sơ kết giữa kỳ và tổng kết cuối kỳ; đồng thời thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Kinh phí triển khai được bố trí từ nguồn ngân sách của mỗi bên và các nguồn hợp pháp khác.

Thông qua chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang kỳ vọng tăng cường kết nối giữa chính sách tín dụng với nhu cầu thực tế của hội viên.

Qua đó, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn an toàn, sử dụng tài chính hiệu quả, phát triển sinh kế bền vững, nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.