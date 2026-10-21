An Giang kết nối doanh nghiệp, mở rộng đầu ra cho hàng hóa địa phương

Quang cảnh Chương trình kết nối giao thương và đồng hành phát triển thị trường. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Sự kiện quy tụ đông đảo đại diện hệ thống phân phối, siêu thị và doanh nghiệp thương mại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh, sau hợp nhất, An Giang sở hữu không gian phát triển rộng lớn với nhiều lợi thế vượt trội về nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, kinh tế biên giới và du lịch. Đây là nền tảng vững chắc để tỉnh phát triển các ngành hàng chủ lực, mở rộng liên kết vùng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước lẫn quốc tế.

Ông Phong cho biết, tiềm năng và sản lượng hàng hóa chỉ thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh khi gắn với hệ thống phân phối hiệu quả, liên kết tiêu thụ bền vững và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường. An Giang mong muốn thông qua đối thoại trực tiếp để tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong phát biểu. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã triển khai 58 hoạt động xúc tiến; hỗ trợ 143 lượt doanh nghiệp quảng bá; kết nối hơn 220 lượt đối tác. Tỉnh đã hỗ trợ phân phối cho 10 đơn vị, chốt thành công 15 hợp đồng với tổng trị giá ước đạt 32,1 triệu USD.

Tại chương trình, các doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và cập nhật xu hướng bán lẻ hiện đại. Thông qua đó, cơ sở sản xuất có định hướng hoàn thiện chất lượng, xây dựng thương hiệu bài bản hơn.

Tại sự kiện, 20 doanh nghiệp và đơn vị tại An Giang đã chính thức ký kết bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác Thành phố Hồ Chí Minh, mở đường cho hàng hóa địa phương vươn mạnh ra thị trường nội địa và xuất khẩu.

Chương trình tiếp tục khẳng định quyết tâm của chính quyền tỉnh An Giang trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn thương mại và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.