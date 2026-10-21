An Giang kết nối doanh nghiệp, mở rộng đầu ra cho hàng hóa địa phương

Đại biểu tham dự chương trình.

Sáng 21/10, tại phường Rạch Giá, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp với Hội Doanh nhân Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình kết nối giao thương và đồng hành phát triển thị trường với hệ thống phân phối, siêu thị, doanh nghiệp thương mại TP. Hồ Chí Minh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong đến dự.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong cho biết, sau hợp nhất, tỉnh An Giang có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ nhiều lợi thế về nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, thương mại, kinh tế biên giới và du lịch. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh phát triển các ngành hàng có lợi thế, mở rộng liên kết vùng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước, quốc tế.

Trong 9 tháng đầu năm, tỉnh đã tổ chức 58 hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, hỗ trợ 143 lượt doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết nối đối tác trong nước, quốc tế. Qua các hoạt động này, tỉnh đã kết nối hơn 220 lượt với đối tác, doanh nghiệp; hỗ trợ hợp tác phân phối sản phẩm cho 10 đơn vị và ký kết 15 hợp đồng với tổng giá trị ước khoảng 32,1 triệu USD…

Đại biểu tham quan các sản phẩm của doanh nghiệp An Giang trưng bày tại chương trình.

Tuy nhiên, tiềm năng và sản lượng hàng hóa chỉ thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh khi gắn với hệ thống phân phối hiệu quả, liên kết tiêu thụ bền vững và khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

“Tỉnh mong muốn thông qua chương trình giao thương để tăng cường đối thoại, kết nối trực tiếp với các nhà phân phối, siêu thị và doanh nghiệp thương mại, từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn trong sản xuất, tiêu thụ, mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị hàng hóa của tỉnh”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong cho biết.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ về sản phẩm đang sản xuất, kinh doanh và mong được kết nối giao thương.

Tại chương trình, các doanh nghiệp đã chia sẻ thông tin, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, đồng thời nắm bắt nhu cầu của thị trường và xu hướng phát triển của hệ thống bán lẻ hiện đại. Qua đó, hoàn thiện chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước cũng như quốc tế.

Các doanh nghiệp ký kết bản nghi nhớ hợp tác.

Dịp này, 20 doanh nghiệp đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác về tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm An Giang sang thị trường nước ngoài và tiêu thụ nội địa.